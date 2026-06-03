A época terminou, o mercado de transferências volta a incendiar a imaginação e, com ele, renascem os sonhos de uma nova temporada desportiva. Esta, porém, tem um brilho diferente. Há um Campeonato do Mundo à espreita, desses que parecem distantes quando ainda estão longe, mas que de repente surgem no horizonte como se o tempo tivesse decidido acelerar sem pedir licença.

Parece que foi ontem o último Mundial, aquele em que a Argentina se sagrou campeã e Lionel Messi, enfim, fechou o círculo perfeito de uma carreira que já pertencia à eternidade. Mas, sem que quase déssemos conta, passaram quatro anos. Quatro anos de futebol, de mudanças, de promessas, de quedas e de renascimentos. O tempo no desporto, como na vida, não pede autorização. Apenas avança. Quem aproveitou, aproveitou.

Vivemos hoje num mundo estranho, em que a própria realidade parece por vezes negociável. Já não sabemos, tantas vezes, se o que vemos é acontecimento real ou obra da IA, se é registo ou criação, se é verdade ou apenas uma versão suficientemente convincente dela. A tecnologia, com a sua velocidade e ambição, aproximou-nos, mas também nos afastou muito da certeza.

Ainda assim, no meio dessa incerteza digital, o futebol permanece como uma das últimas linguagens verdadeiramente universais e reais. Um golo não precisa de tradução. Uma derrota não precisa de explicação. Uma vitória não precisa de poema. Um abraço após o apito final não exige legenda. Há ali uma verdade simples, quase primitiva, que resiste ao ruído do mundo moderno.

É por isso que, mais do que nunca, importa lembrar o essencial. O futebol vive de emoções genuínas. Da expectativa de um jovem que se consegue estrear na equipa principal, da nostalgia de quem se despede, da esperança que renasce a cada nova época, mesmo depois de todas as desilusões. É um ciclo eterno, mas nunca repetido da mesma forma.

E talvez seja isso que o torna tão humano. Num tempo em que muita coisa é editada ou artificialmente construída, o futebol continua a oferecer momentos que sentimos como reais sem necessidade de confirmação. Alegria, êxtase, frustração, surpresa, pertença. Tudo neste desporto é real e acontece sem guião.

O Mundial que se aproxima será mais um capítulo desta narrativa coletiva que atravessa fronteiras e gerações. E, independentemente dos resultados, ficará sempre a mesma certeza. Enquanto houver jogo, haverá emoção. E enquanto houver emoção, haverá algo profundamente real a ligar-nos uns aos outros.