Num futebol português marcado por dias e mais dias a criticar - ora exagerada, ora merecida - as simulações de Taremi, injusto seria fecharmos os olhos para a esportividade ímpar de outra figura do FC Porto: Galeno.

O que deveria ser um gesto básico de fair-play acabou por ser, inclusive, motivo de reconhecimento público do Shakhtar Donetsk, que parabenizou o brasileiro por atirar a bola para fora ao ver o adversário ucraniano com debilidades físicas.

Tendo em vista o (infeliz) contexto no qual estamos inseridos, o destaque para o portista é mais do que necessário. É obrigatório. Todo elogio ainda é pouco para exaltar um simples exemplo a ser seguido.

Os torcedores rivais que preferem contestar ou diminuir o gesto do atacante brasileiro com base no placar (vitória parcial por 3-1) mostram mais sobre eles mesmos do que o próprio caráter do jogador.

Falar de futebol e falar do futebol acaba por ser a mesma coisa, desde que haja sempre respeito e honestidade nas avaliações. Ignorar a atitude de Galeno seria pura ignorância.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil