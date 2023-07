Há quem acredite mesmo que capas e mais capas de jornais e horas e mais horas de discussões televisivas não têm impacto no valor de mercado de um promissor jovem jogador claramente em processo de formação.

João Félix é produto do próprio talento e potencial, do notável poder de negociação do Benfica, da estratégia do Atlético de Madrid de se antecipar aos rivais, mas, também, da euforia da Comunicação Social.

Aos 19 anos, Félix teve seis meses espetaculares na campanha do título nacional dos encarnados em 2018(/19. Um desempenho indiscutível. Ainda era pouco, convenhamos, para validar uma venda de mais de 120 milhões de euros.

Foram incontáveis meses culpando o Atlético de Madrid, em especial Diego Simeone. Depois, mais semanas e semanas criticando a opção feita por Benfica e Jorge Mendes. Por fim, sobrou até para o desorganizado e esquizofrênico Chelsea.

Sim, todos têm parcela de culpa. Uns mais, outro menos. Demoramos demasiado tempo, entretanto, para culparmos... o personagem principal. Direta ou indiretamente, tanto faz. Hoje, aos 23 anos, também é produto das próprias escolhas e das várias incertezas que o cercam.

Felizmente, há tempo de sobra para João Félix justificar tamanha valorização. Há, acima de tudo, qualidade de sobra para recuperar tamanha expectativa criada, seja em Portugal ou na Espanha. Nisso, acredito eu, estamos todos de acordo.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil