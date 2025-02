Faltou pouco para o silêncio ensurdecedor de Benfica e Sporting, diante da morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, ter quase a mesma relevância midiática que o velório do próprio Jorge Nuno Pinto da Costa.

A (vergonhosa) postura institucional dos rivais do FC Porto ofuscou estupidamente por muitas vezes aqueles que quiseram prestar uma última homenagem no adeus do antigo presidente portista.

A Comunicação Social e as redes sociais acharam por bem explorar todo e qualquer personagem para catapultar um tema que, depois de 24 horas do falecimento de Pinto da Costa, poderia ser uma mera nota de rodapé.

O sensacionalismo acabou por tomar conta de um momento de dor e reflexão. Aquilo que seria no máximo (mais) um polêmico factual foi amplamente transformado numa prioritária discussão.

Tamanho ruído consequentemente provocou uma resposta também desnecessária do FC Porto. Optou por alimentar com duras críticas uma atitude que deveria ter sido colocada na sua merecida insignificância.

Assim caminha o futebol português. Nem mesmo as lágrimas alheias conseguem um momentâneo basta numa rivalidade que, pelos vistos, vai continuar nada saudável.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil