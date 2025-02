Nem sequer saiu da cama e já foi conferir as opiniões nos jornais dos especialistas de arbitragem. Isso porque foi deitar na noite anterior a fazer as contas para o título da fantasiosa «Liga da Verdade».

Dentes lavados. Banho tomado. Café quente e forte goela abaixo. Momento de abrir as redes sociais e desperdiçar minutos preciosos a ler os mais variados e estúpidos comentários alheios. Ou difundir as mais insanas teorias conspiratórias.

A hora do almoço ainda não chegou, porém houve tempo suficiente para debater insistentemente a «propositada» dualidade de critérios dos árbitros nos grupos de Whatsapp, muitas vezes com (supostos) colegas que nunca viu.

O período da tarde é destinado a assistir ao maior número possível de programas desportivos. Canais abertos ou fechados, tanto faz. O importante é de forma simultânea perseguir e atacar quem pensa ou enxerga diferente. Quase como uma fantasia sexual.

O êxtase fica reservado para o cair da noite. Vê a «boa e velha» troca de acusações e provocações entre os presidentes dos três grandes. Cada comunicado oficial é comemorado como um gol de placa. Era o ingrediente que faltava na receita macabra de disseminação de ódio.

Vai dormir com a sensação de dever cumprido. Que valeu mesmo a pena deixar de lado as obrigações e os diversos prazeres da vida para ser uma espécie de fantoche do teatral futebol português.

Sonha com melhores ângulos televisivos nas emissões dos jogos. Desta vez, desperta mais tarde. Ainda a bocejar, tem como primeira (hipócrita) imagem do novo dia a troca de risos entre dirigentes que, poucas horas antes, estavam a atirar areia para os olhos dos seus.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil