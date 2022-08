Portugueses que se juntam a croatas para causarem terror contra outros portugueses. Poderia ser um capítulo qualquer de um livro de histórias de guerra, mas, na verdade, é mais um exemplo da falta de civismo e humanidade da nossa sociedade. Do nosso futebol.

O 'caso isolado' de número 2928 registrado em Guimarães, com adeptos ligados às claques de Hajduk Split e Benfica, já aconteceu outras vezes em solo português. É prática comum e surpreende o total de zero pessoas, porque as autoridades têm uma limitada capacidade de prevenção. São quase sempre reativas.

É impossível controlar aquilo que os desocupados e amargurados pensam ou querem fazer, mas é totalmente possível - e imprescindível - controlar o que os desocupados e amargurados vão fazer. A falha maior não está na falta no caráter de cada um deles, está, acima de tudo, na falta de segurança pública.

Precisamos ir além. Tenho dito frequentemente que aquilo que temos visto no mundo do futebol não é o reflexo da sociedade. É o reflexo do próprio futebol. Por isso, o futebol precisa agir e resolver os seus problemas. Chega de omissão, de terceirizar a busca por soluções.

Não é de hoje também que defendo a seguinte (contraditória) tese: não adianta punir apenas de forma individualizada (o que, convenhamos, nem sempre acontece), é cada vez mais necessário a punição coletiva. Punir, sobretudo, os clubes.

Sim, é um alto preço a pagar. Infelizmente, os bons vão sofrer pelos pecados dos maus. Talvez a perda de pontos ou o banimento momentâneo de competições sejam, neste momento, os melhores adversários contra o ódio e a criminalidade que se alimentam do futebol.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil