Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir qual foi a divisão exata do passe de Ricardo Horta.



Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir qual foi a real e inicial estratégia do SC Braga.



Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir qual foi a última proposta oficial do Benfica.



Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir qual foi a razão da despedida do jogador na Pedreira.



Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir qual foi a comissão pedida por Jorge Mendes.



Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir qual foi a influência de um fundo de investimentos na tentativa de acordo.



Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir qual foi a exigência do Málaga para o negócio sair.



Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir quais foram os passos que levaram ao fracasso da novela.



Daqui a alguns anos talvez iremos nos acostumar com a transparência nas negociações no futebol.



Daqui a alguns anos talvez iremos descobrir a verdade da boca do próprio Ricardo Horta. Talvez...



Tudo isso, claro, se não houver interferência de algum acordo que venha a ferir a constituição ou, sei lá, um assessor de imprensa pronto para interromper as perguntas.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil