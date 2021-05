«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.



No Império Romano, todos os caminhos levavam - ou tinham que levar - a Roma. Naquele agora que é o futuro de José Mourinho, também. Uma rota que, apesar de surpreendente e repentina, acaba por ser perfeita. Diria, inclusive, necessária.

Neste momento, e sem querer ferir patrimônios históricos, o treinador português precisa mais do clube italiano do que o contrário. É num país que conhece tão bem, onde brilhou com a Inter de Milão, que tem boas chances de, aos 58 anos, 'relançar' a vitoriosa carreira.

Mourinho não precisa provar nada a ninguém. Uma vez Special One, sempre Special One. Mas pode - e deve - renovar a ideia, principalmente para si próprio, de ser ainda um líder capaz de grandes feitos, algo que não aconteceu nos últimos anos na Inglaterra.

A Roma é um gigante do futebol italiano, mas não é de hoje que está (muito) atrás de Juventus, Inter de Milão e Milan e até mesmo de Napoli, Lazio e Atalanta. Deixou de figurar entre os cinco mais poderosos e temidos na Itália.

A pressão em cima de José Mourinho sempre vai existir, especialmente quando estamos a falar de um personagem ímpar com duas Ligas dos Campeões na bagagem. Mas, neste caso, a expectativa é pequena. Seguramente, é a mais baixa desde que deu o maior salto profissional: do FC Porto até o Real Madrid.

Ninguém vai cobrar de imediato de Mou, que assinou contrato até 2024, o título da Serie A e muito menos conquistas europeias. Com forte investimento do magnata norte-americano Dan Friedkin, a Roma, para já, tem objetivos menores pela frente. É o cenário ideal para, aos poucos, o português recuperar o prestígio e poder do clube… e dele mesmo.

Já diria o velho ditado romano: Prendere due piccioni con una fava («Matar dois coelhos com uma cajadada só», em italiano).



* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil.