Independentemente do resultado, Tite vai deixar a seleção brasileira depois do Mundial no Qatar. A escassez de bons e consolidados técnicos brasileiros nesta altura é a via aberta perfeita para um estrangeiro enfim assumir o posto.

Impossível e injusto não pensar primeiro em uma opção portuguesa. Jorge Jesus deixou uma marca significativa no Flamengo, enquanto Abel Ferreira continua fazendo sucesso e história no Palmeiras - sem ignorar o bom trabalho de Vítor Pereira no Corinthians.

Logicamente, Abel é disparado hoje o candidato português mais óbvio e bem preparado. Vive no Brasil de corpo e alma, tem uma Copa do Brasil e duas Libertadores no currículo e está a um passo de enriquecer a carreira com o concorrido título do Brasileirão.

Para uma CBF que recentemente cogitou seriamente a possibilidade de ter o novato Xavi como assistente e, posteriormente, sucessor de Tite, o treinador palmeirense tem muito mais credenciais. Chutou para longe, inclusive, o rótulo de retranqueiro.

Abel Ferreira também está à frente, por exemplo, do (bem) cotado Fernando Diniz, que, de fato, faz um trabalho louvável no Fluminense. Cuca, outrora postulante ao cargo, está em baixa no Atlético Mineiro. Seria até certo ponto injusto.

Como costuma dizer Luiz Inácio Lula da Silva, o antigo - e futuro - presidente do Brasil: "nunca na história deste país" um estrangeiro mereceu tanto sentar na cadeira dos sonhos.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil