Durante anos e anos, décadas e mais décadas, o sonho de todo e qualquer apaixonado por carros era ser dono de um Cadillac. Reluzente. Possante. Espaçoso. Aconchegante. De causar inveja aos vizinhos. Do melhor que poderia existir.

Nunca tive um Cadillac, mas Hollywood me fez acreditar que era mesmo tudo isso. O icônico automóvel norte-americano continua no nosso imaginário. É responsável por uma nostalgia ímpar. Entretanto, já não vende como antes.

Hoje, mais do nunca, quem tem dinheiro - não significa automaticamente ter bom gosto - opta por máquinas mais potentes e atraentes. Há quem prefira Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes ou até mesmo Tesla.

São poucos aqueles que andam por aí atrás de um bom e velho Cadillac. Sim, ainda é um carro altamente histórico e impactante, uma espécie de Special One das quatro rodas, mas saiu de cena. Perdeu carisma e espaço. Passou a ter potência a menos.

Tenho certeza que, se existisse uma forte e massiva propaganda, em vários cantos do mundo, através de inúmeras bocas e incansáveis telas, o cenário automotivo mudaria por completo. Uma verdadeira revolução motorizada.

Imagina dormir e acordar lendo e ouvindo que o Cadillac voltou com tudo à moda? Que o Cadillac é urgentemente o que falta para a sua garagem galática? Que o Cadillac é praticamente o único capaz de brilhar mais do que os outros carros do momento?

O que aconteceria? Provavelmente, uma corrida insana aos stands para comprar um... Cadillac. Isso, claro, somente para aqueles que têm um invejável poder aquisitivo. Não é para qualquer um. Independentemente da quilometragem, um Cadillac é um Cadillac, oras.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil