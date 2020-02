No dia seguinte à derrota no clássico, o Benfica sugeriu a importação de árbitros.

Depois de uma volta inteira a ganhar na Liga, depois de 19 jogos fora sempre a vencer desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico, o campeão nacional propõe, na hora de uma derrota justificada pelo que não fez em campo e com aparente urgência, que os jogos do título sejam decididos por apitos estrangeiros.

Embora seja uma possibilidade prevista pelos regulamentos desde 2016, a medida é insólita e não terá como intuito ser levada à letra.

Desde logo, dada a sua impraticabilidade. Caso sequer considerassem o apelo, Federação Portuguesa de Futebol e Liga de Clubes passariam um definitivo e inaceitável atestado de incompetência aos árbitros portugueses.

Caso tal acontecesse, Portugal passaria a assumir um modelo adotado pela Arábia Saudita, onde, curiosamente, Artur Soares Dias, o árbitro do clássico do último sábado, esteve há pouco mais de um mês a arbitrar dois jogos da Liga e um da Taça.

Dá-se, portanto, o paradoxo de Soares Dias ser suficiente bom para ser exportado, mas insuficiente, segundo Benfica, para evitar a importação de árbitros estrangeiros.

Apesar de o nível médio dos árbitros nacionais estar longe de ser inquestionável, dá-se o caso de quem apitou o FC Porto-Benfica do último sábado ser destacadamente o português mais conceituado no panorama internacional, apesar de muitos outros ostentarem as insígnias da FIFA.

Só nesta época, Soares Dias apitou, por exemplo, o Real Madrid-PSG, o Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen e o Shakhtar-Manchester City. Fará também por isso pouco sentido lançar uma proposta tão destemperada após um jogo apitado pelo único árbitro luso que dirige com regularidade jogos da exigente fase de grupos da Liga dos Campeões.

A proposta servirá, portanto, não mais do que para marcar uma posição. Fosse para levar mais a sério e seria apresentada com outra ponderação e solenidade.

Bruno Lage, honra lhe seja feita, mostrou, de novo, uma postura equilibrada no final do segundo clássico perdido esta época para o FC Porto, em que os erros mais notados foram sobretudo os de uma dupla de centrais tão portuguesa como a equipa de arbitragem.

A tal medida seria contraproducente para quem a propõe. Se o problema é a pressão e o condicionamento dos árbitros nacionais, então aí os grandes têm instrumentos diários de que os outros 15 competidores não dispõem: do quase monopólio da atenção mediática, às versões com que condicionam a opinião pública, até às interpretações de lances por parte de supostos especialistas de arbitragem que lhes são afetos.

Os grandes, com o Benfica à cabeça, sabem bem do benefício implícito de que dispõem internamente: um erro contra – ou a favor de um rival – é infinitas vezes mais escrutinado do que contra qualquer outra equipa. Será humanamente impossível a quem decide não ter presente esta conjuntura.

A não ser que, tomando como exemplo alguns dos jogos da reta final da época anterior, subitamente tenhamos chegado à conclusão de que o ruído e o condicionamento é tal que isto só lá vai com árbitros estrangeiros.

Nesse caso, e até porque estão em jogo mais de 40 milhões de euros, que é quanto vale o acesso direto à Liga dos Campeões, avancemos rapidamente e em força pela nata do apito internacional. E já na próxima jornada: Néstor Pitana no Benfica-Sp. Braga e Cüneyt Çakir no V. Guimarães-FC Porto.

--

«Geraldinos & Arquibaldos» é um espaço de crónica quinzenal da autoria do jornalista Sérgio Pires. O título é inspirado pela expressão criada pelo jornalista e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, que distinguia os adeptos do Maracanã entre o povo da geral e a burguesia da arquibancada.