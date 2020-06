Tivesse de eleger uma característica particularmente irritante nas elites portuguesas e escolheria isto de se olhar com sobranceria para o resto do país e com a subserviência para tudo o que vem de fora.

É uma característica tão irritante que, na verdade, são duas: o descaso à «província» em contraste com o deslumbramento para com «o estrangeiro».

Na última semana, para o anúncio a «final 8» da Liga dos Campeões em Lisboa, juntaram-se para a fotografia nada menos do que as três principais figuras do Estado mais três ministros e outros representantes.

Juntos, cantaram vitória numa cerimónia desproporcionada.

Entendamo-nos: é mau para Lisboa receber «o melhor torneio de verão de sempre», como titulava por estes dias o jornal espanhol «Marca»?

Não, não é.

Em todo o caso, apesar de ser de sublinhar o feito diplomático da Federação Portuguesa de Futebol, não é tão bom como nos querem vender. Nem merecedor de tanto deslumbramento, numa altura em que as escolas estão fechadas há mais de três meses e em que os profissionais de saúde merecem melhor prémio do que a conquista de uns jogos de futebol à porta fechada – o novo dos reconhecimentos, que veio substituir os aplausos à varanda.

O maior dos paradoxos desta conquista tem que ver com o anfitrião não ter o direito ao maior benefício de quem acolhe qualquer grande competição. Em agosto, não haverá milhares de adeptos de futebol a encherem as ruas e os estádios.

Caso contrário, as autoridades poriam deliberadamente em causa o esforço de confinamento que o país fez ao longo da pandemia e acrescentariam um enorme fator de risco para a recuperação.

A região de Lisboa concentra 85 por cento dos novos casos de covid-19 em Portugal no último mês, mais do que triplicou o seu número de infetados em dois meses (de 5093 a 22 de abril para 16 926 ontem) e nos próximos dias ultrapassará o Norte como a região com mais casos confirmados em Portugal.

Atendendo à situação sanitária da capital e arredores, mesmo o argumento da promoção internacional do país a médio prazo pode tornar-se mais risco do que oportunidade.

As comitivas e jornalistas internacionais têm um grande impacto, de facto, porém, um eventual descontrolo da pandemia ou aumento do número de casos será amplificado por todo o mundo, comprometendo a imagem de Portugal como destino turístico.

Contudo, há também um paradoxo mais pequeno, para lá deste difícil equilíbrio entre vantagens económicas e segurança sanitária.

Tem que ver com o facto de a organização esta «final 8» ter começado a ser disputada em março e abril, como afirmou publicamente o Presidente da República.

Já depois disso, além da originalidade de se disputar só uma das Ligas profissionais, a FPF decidiu cancelar qualquer hipótese de haver uma «final 8» no Campeonato de Portugal. Ou sequer uma minimalista «final 4», com apenas três jogos entre os vencedores das quatro séries, de modo a ressalvar o mérito desportivo das subidas à II Liga.

A falta de uma decisão justa e equilibrada deixou uma imagem de desvalorização de uma competição com 72 equipas.

À falta de quem notasse essa diferença de tratamento entre «final eights», pronunciou-se Rúben Amorim, talvez por ainda ter fresco na memória o esforço dos clubes do Campeonato de Portugal.

Não deixa de ser revelador ter sido a voz quase isolada do treinador do Sporting a notar que, por cá, o vírus é tão seletivo que até distingue o Real Madrid do Real Massamá.

«Geraldinos & Arquibaldos» é um espaço de crónica quinzenal da autoria do jornalista Sérgio Pires. O título é inspirado pela expressão criada pelo jornalista e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, que distinguia os adeptos do Maracanã entre o povo da geral e a burguesia da arquibancada.