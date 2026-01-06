E se corre bem? A famosa pergunta que Ruben Amorim devolveu aos jornalistas, no dia em que foi apresentado como treinador do Sporting, nunca fez tanto sentido como agora.

A forma como o português decidiu precipitar a saída do Manchester United, na conferência de imprensa após o empate frente ao Leeds (1-1), esteve longe de ser um ato ligeiro, impensado ou, até, irresponsável. Amorim sabia que, a partir daquele momento, o corte tornava-se inevitável. E, entre a espada e a parede, a escolha foi a espada.

