«Balolas» é um artigo de opinião de Paulo Pereira, jornalista da TVI, que escreve neste espaço de duas em duas semanas.



O regresso está marcado para o último fim de semana do mês, se tudo correr bem até lá. Não há uma certeza absoluta, há apenas uma autorização governamental, que permite aos responsáveis pelo futebol em Portugal colocarem em prática um plano de ação que já vem sendo trabalho há algum tempo.



Mas assim que se soube desta possível retoma, logo saltaram da «toca», os mesmos do costume. Aqueles que não gostam de bola! Gostam é de confusão, de pichar paredes, com os mais diversos insultos.

Nem sequer quero saber de onde partiram, o que sei é que se repetem dia após dia. E o futebol só deve voltar no final do mês. Primeiro foi na rotunda Cosme Damião, depois na casa do Benfica da Charneca de Caparica. Podia ter sido na casa do FC Porto em Lisboa, ou num núcleo do Sporting no Norte. Isso não importa para nada! Eles vão andar por aí, porque não têm mais nada para fazer.



E esse pode ser um problema: com jogos à porta fechada, alguém acredita que estes mesmos adeptos não se vão concentrar junto aos estádios, para daí tentarem tirar alguma vantagem?

Eles andaram escondidos, perderam o palco, mas infelizmente voltaram a ser notícia. E outra vez pelas piores razões.

Alguém dizia que depois desta pandemia, talvez o mundo mudasse. Que se iriam alterar mentalidades. Mas não meus amigos, há coisas que nunca mudam. E quem não perceber que esta é a altura para mudar, também não está a fazer nada no futebol. Está a mais e é do lado de fora que deve continuar! Mas deixe o futebol em paz, não é dele que gosta.