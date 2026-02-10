Os números não mentem. Desde a saída de Ruben Amorim, o Manchester United estabilizou, somou vitórias consecutivas e voltou a ocupar um lugar de destaque na tabela. À superfície, o diagnóstico parece simples: a mudança resultou. Mas o futebol raramente é assim tão linear. E, neste caso, a melhoria imediata diz tanto sobre o presente como sobre o trabalho que ficou para trás.

A tese é desconfortável para quem olha apenas para os resultados. “O Manchester United está melhor porque simplificou, não porque evoluiu”, dizem alguns. Mas essa simplificação só foi possível porque Amorim deixou uma estrutura funcional.”

Durante a sua passagem, o treinador português enfrentou o que todos os seus antecessores enfrentaram. Enfrentou um clube dividido entre a urgência de ganhar e a necessidade de reconstruir. Amorim optou pelo segundo caminho. Trabalhou princípios, rotinas, relações entre setores. Não procurou esconder fragilidades com soluções avulsas. Tentou corrigi-las pela raiz. É um processo que custa tempo. E o United raramente concede tempo a quem não entrega vitórias imediatas.

Após a sua saída, o discurso mudou. Menos complexidade tática, mais liberdade individual, menos preocupação com o processo e mais foco no resultado. A equipa ganhou em eficácia e confiança, sobretudo porque muitos dos comportamentos coletivos já estavam assimilados. A pressão é hoje menos coordenada, mas existe. A organização defensiva é mais pragmática, mas assenta em automatismos trabalhados antes. O jogo ofensivo é mais direto, mas beneficia de jogadores que passaram meses a entender onde e quando ocupar o espaço.

Não é coincidência que o rendimento tenha subido quando o contexto ficou mais simples. Também não é coincidência que isso funcione melhor no curto prazo do que a médio e longo. O Manchester United voltou a ganhar, mas ainda não voltou a saber exatamente quem é.

É aqui que Ruben Amorim sai por cima. Porque o atual sucesso não invalida o seu trabalho. Confirma-o. Mostra que a equipa tinha bases, que havia um esqueleto competitivo à espera de despontar. Amorim não colheu os frutos, mas foi quem preparou o terreno.

No futebol moderno, nem sempre quem constrói é quem recebe os aplausos. Mas, mais cedo ou mais tarde, a diferença entre ganhar hoje e sustentar vitórias amanhã volta a fazer-se sentir. E quando esse momento chegar, talvez Old Trafford perceba que perdeu um treinador não quando os resultados eram maus, mas quando parecia estar tudo a começar.

João Rodrigues dos Santos, Professor de Economia do Desporto e Coordenador Científico da área de Economia e Gestão da Universidade Europeia.