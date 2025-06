Munique de novo no caminho dos quatro mosqueteiros parisienses recém coroados campeões europeus. Alemanha, esse velho trauma futebolístico, mais uma vez no caminho da Selecção Nacional.

Trauma, sim: Portugal perdeu os últimos cinco jogos que fez com a Mannschaft (todos em fases finais), sendo que os dois últimos terminaram com punições severas a castigar desempenhos medíocres: 2-4 em Munique na fase de grupos do Mundial de 2021, com autogolos de Rúben Dias e Raphael Guerreiro; 0-4 no jogo de estreia do Mundial de 2014, em Salvador da Bahia, com hat-trick de Thomas Müller a castigar enorme desnorte colectivo. Em ambos os casos, Fernando Santos acumulou esgares no banco e o país fez cara feia à pobreza do futebol exibido.

Por falar em pobreza e inconsistência, esses dois adjectivos foram o santo e senha da Selecção no último Europeu (2024), também na Alemanha, que, como se lembram, terminou com a eliminação nos penalties pela França, nos quartos-de-final, ao fim de três jogos (e 364 minutos) consecutivos sem marcar um único golo (!), um registo inédito nos 104 anos de história da Selecção.

O responsável por essa triste campanha e não menos pavoroso ‘recorde’ de ineficácia ofensiva - Roberto Martinez - tem uma boa oportunidade de reescrever a história e conseguir a sua primeira grande vitória ao serviço de Portugal. Que tem, já se sabe, um plantel rico em qualidade e versatilidade, mas que o técnico espanhol se tem mostrado incapaz de rentabilizar como era suposto, antes se perdendo em vertigens experimentalistas e teimosias difíceis de compreender, tanto nas convocatórias como nos processos de jogo.

Voltando ao nosso celebrado plantel, acrescente-se que é tão humano e falível como os outros, não querendo com isto antecipar desculpas para um eventual fracasso em Munique: os futebolistas portugueses estarão, nesta fase da época, tão cansados e saturados de futebol como os rivais alemães, espanhóis e franceses presentes no final four da Liga das Nações. Veremos quem se apresenta mais fresco e faminto.

Em jogo nesta mesma Allianz Arena onde o PSG trucidou o Inter com uma exibição alegre e contundente, a presença na final da competição que Portugal ganhou em 2019, no Porto, e onde a Alemanha basicamente tem feito figura de corpo ausente. E lá voltamos a Munique. Desta vez os quatro mosqueteiros parisienses, Vitinha, Nuno Mendes (os dois eleitos para o onze da Champions), João Neves e Gonçalo Ramos não terão de escutar a prelecção do campeonissimo Luis Enrique, mas a de outro treinador espanhol, nascido na Catalunha, mais confuso e hesitante… e não tão bem sucedido quanto o asturiano.

Se o bom senso manda que se aproveitem todas as mais valias possíveis nesta fase terminal da época, então será quase uma imposição transpôr para o meio campo de Portugal o entendimento e as rotinas de Vitinha e João Neves no PSG, um pouco ao jeito do que Scolari fez no Euro 2004 com o meio campo do FC Porto campeão europeu, e do que Fernando Santos fez em 2016 com o meio campo do Sporting (com os resultados que se conhecem). Tudo o que não passe pela utilização conjunta de Bruno Fernandes, Vitinha, e João Neves no ‘miolo’ será, a nosso ver, dar trunfos a uma Alemanha em processo de rejuvenescimento por Julian Nagelsmann. Ainda por cima a jogar em casa perante 70 mil compatriotas.

E com os alemães, como bem sabemos por amarga experiência própria, não se pode inventar e muito menos facilitar. Se as Selecções tivessem a forma de objectos a Alemanha seria certamente um martelo. Um martelo habituado a acertar-nos e a fazer-nos chorar. É bom que alguém na FPF informe Martinez do nosso triste fado com os alemães, não vá o seleccionador sentir-se tentado a novos experimentalismos. Alemães que não terão jogadores tão gabados quanto alguns dos nossos (embora virtuosos como Florian Wirtz e Jamal Musiala – que não está na convocatória – aguentem a comparação com quem quer que seja), mas a dimensão atlética, a linearidade/simplicidade de processos, a ética competitiva e o terrível pragmatismo que costumamos associar ao futebol alemão continuam lá.

Basta olhar para a cara e para os modos de Julian Nagelsmann para perceber que os dias sombrios da Mannschaft estão contados.

PS - Para encontrar o último jogo que Portugal não perdeu com a Alemanha é preciso recuar um quarto de século, ao espectacular 3-0 do Europeu de 2000, em Roterdão, um jogo em que a nossa equipa ‘B’ dispôs de uma medíocre Mannschaft com um inesquecível hat-trick do suplente de Luis Figo - um tal de Sérgio Conceição – no 150.º e último jogo do lendário Lothar Matthäus pela Alemanha. Humberto Coelho era o seleccinador daquela que continua a ser, a meu ver, a Selecção Nacional que melhor futebol praticou desde o advento da chamada geração de ouro. O futebol mais sexy e divertido do Mundo, lembram-se?

Nota: André Pipa escreve segundo o antigo acordo ortográfico.