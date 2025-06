Munique, a mais latina e festiva das grandes cidades alemãs, recebe a primeira final Ibérica da história. Um Portugal-Espanha que promete festival de magia e virtuosismo no majestoso estádio do Bayern, talvez o clube que melhor personifica um termo tantas vezes aplicado ao futebol alemão: cilindro compressor.

Hoje não veremos ‘panzers’ nem colossos atléticos de cara quadrada, pulmões a arfar, músculos a ranger. Veremos artistas. Mais pequenos, mais ladinos, mais tecnicistas, porventura mais vibrantes. Duas mãos cheias de magníficos artistas ibéricos, capazes de arrancar ‘aaahs’ e ‘ohhhhs’ a uma multidão sedenta de emoções.

Esta é a final de Vitinha e Bruno Fernandes, Yamal e Pedri, talentos maiores de uma galáxia tutelada por Cristiano Ronaldo, a maior de todas as estrelas presentes no relvado pelo que significa na história do futebol. O respeito e o carinho com que se referiram ao capitão de Portugal os seleccionadores alemão e espanhol, Julian Nagelsmann e Luis de la Fuente, e o próprio guarda-redes da Roja, Unai Simon, atestam a admiração que o veterano avançado continua a suscitar entre os seus pares. Que o fabuloso currículo de Cristiano nas 16 finais internacionais que disputou entre clubes e selecção (14 vitórias contra duas derrotas, 12 golos marcados) possa inspirá-lo naquela será, muito provavelmente, a sua última final por Portugal.

Os esplêndidos espectáculos das meias-finais – a enfática reviravolta portuguesa perante a Mannschaft (2-1) e, sobretudo, o trepidante 5-4 da Espanha à França - elevaram a expectativa de uma final inesquecível entre os velhos rivais Ibéricos, que se encontram pela quinta vez neste século em fases finais.

Para encontrar a única vitória portuguesa em jogos oficiais (neste século e em toda a história…) é preciso recuar ao Europeu de 2004 e ao derby decisivo no estádio Alvalade XXI (última jornada da fase de grupos) que deixou Portugal vivo e a Espanha eliminada graças a um potente disparo de Nuno Gomes.

O resto, meus caros, são memórias amargas.

A eliminação nos oitavos-de-final do Mundial de 2010 (0-1 com um golo irregular de David Villa e Cristiano, no final do jogo, a remeter os jornalistas para o seleccionador com um lacónico ‘perguntem ao Carlos [Queiroz]’; a dolorosa desfeita nas meias-finais do Europeu de 2012 (0-0 em Donetsk), em que a Espanha venceu por centímetros no desempate por penalties (Bruno Alves atirou ao poste e a bola saiu, Fabregas atirou ao poste e a bola entrou…); o tremendo amasso futebolístico que a Espanha nos deu no Mundial 2018 (Socchi), contrariado pelo inesquecível hat-trick de Ronaldo (3-3); a injusta derrota em Braga (0-1, golo de Morata aos 88m) que vedou a Portugal o acesso à final da Liga das Nações de 2023.

Será do mais elementar bom senso admitir que a Espanha parte ligeiramente favorita porque, sob a liderança do discreto e competente Luis de la Fuente, tem provado ser a melhor selecção europeia: joga um futebol encantador, inteligente e atrativo e ganha títulos (dois) a divertir-se e a divertir os espectadores. Conseguimos perceber nos jogadores espanhóis o genuíno gozo pelo jogo normalmente associado ao futebol de rua. Competem com um sorriso nos pés e alguns deles (Yamal, Pedri, Olmo, Oyarzabal, Nico…) fazem coisas do arco da velha. É uma geração alegre e desempoeirada… e terrivelmente ganhadora. A Espanha de La Fuente venceu as duas últimas competições em que participou – a Liga das Nações de 2023, batendo, na final, a Croácia (0-0 e 5-4 no desempate por g.p), e o Europeu de 2024 com uma demonstração inesquecível de classe: passou a ferro quatro rivais continentais – Croácia (3-0), Itália (1-0), Alemanha (2-1), França (2-1), antes de se coroar campeã na final de Berlim à custa da Inglaterra (2-1).

A potência competitiva da Roja expressa-se em factos. Para eles é a oitava final desde 2000. Estão a lutar por um segundo triplete consecutivo de títulos (!!!) depois da inesquecível saga de 2008-2012 (dois Europeus e um Mundial conquistados de enfiada). É esta a dimensão da montanha que nos compete escalar.

Portugal também tem futebolistas de altíssimo quilate, mas ainda não apresenta um colectivo tão forte e consistente como o da Espanha… embora os sinais deixados na segunda parte da meia-final com os alemães sejam muito animadores. Foi, quanto a mim, o melhor desempenho da selecção na ‘era Martinez’.

No fundo, trata-se de inventar o mínimo possível e colocar os jogadores nas posições onde rendem mais. E, claro, não impôr ao colectivo nenhum género de espartilho ou colete de forças táctico que atente contra o próprio ADN futebolístico desta geração. A vertigem experimentalista de Roberto Martinez não tem produzido grandes resultados (para além de momentos de genuína surpresa entre adeptos e comentadores…), mas é possível, ainda assim, que nos volte a surpreender com o onze inicial de Munique.

Faça o que fizer, Martinez não se pode queixar de falta de matéria prima. Talento e desequilibradores não lhe faltam. Uma selecção que se dá ao luxo de enfrentar um adversário como a Alemanha deixando no banco virtuosos como Vitinha, Rafael Leão, Francisco Conceição, Pedro Gonçalves, João Félix e Rodrigo Mora, é obrigatoriamente uma selecção com capacidade para, pelo menos, jogar de olhos nos olhos até com a melhor selecção do Mundo – como parece ser o caso desta Espanha.

Que a qualidade da equipa portuguesa (titulares e suplentes utilizados), permita acrescentar um episódio histórico a outros (Aljubarrota, Tordesilhas…) gravados na memória colectiva de um pequeno país que sempre bateu o pé à tentação hegemónica do poderoso vizinho. Que a faena Ibérica de Munique produza o terceiro título da Selecção Portuguesa e não o sétimo da Selecção Espanhola.

Nota: André Pipa escreve segundo o antigo acordo ortográfico.