Não, não me venham dizer que a Espanha não é racista. O discurso mais conveniente proclamado sempre pelos brancos negacionistas, seja na Europa ou em qualquer canto do planeta, é optar pelo velho chavão de «há espanhóis racistas, isso sim, mas a Espanha não é racista».



Sim, aprendemos desde cedo que toda generalização é burra. Olha, o «politicamente correto» que se exploda. Há situações extremas em que precisamos mesmo enxergar de forma ampla. Não é uma questão de olhar o copo meio cheio ou meio vazio. É perceber que o copo está rachado de tão seco.



A Espanha é contra Vinícius Júnior. O povo espanhol não suporta o fato de um jovem brasileiro negro atravessar o Oceano Atlântico para sorrir e triunfar no maior e mais poderoso clube do mundo. Todos combatem o craque merengue, inclusive o próprio Real Madrid, que pouco ou nada faz para defendê-lo.



O que aconteceu no Estádio de Mestalla em pleno 2023 é dos maiores crimes da história do futebol moderno. Milhares de racistas de cara limpa, sem qualquer vergonha, pudor ou medo de consequências, perseguiram com gritos de «macaco» um atleta por causa da sua cor.



Não houve ninguém para interromper tamanha aberração. A «boa e velha» cumplicidade branca comeu solta. A La Liga, a arbitragem, os jogadores do Valência, os próprios jogadores do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, a Imprensa, entre outros. Ninguém agiu como deveria: encerrar o jogo.



O Mestalla precisa ser urgentemente interditado. O Valência precisa ser severamente punido. A UEFA e a FIFA precisam sacudir de vez a La Liga. E não menos importante: o Real Madrid, se continuar tão omisso, não merece mais ter Vínicius Júnior. O futebol precisa «acabar» sempre que um ato racista acontecer. Não há revolução sem sangue.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil