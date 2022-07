Rui Ribeiro, mais conhecido por Muller, faleceu este sábado, aos 58 anos, durante um convívio que decorreu no estádio do Oriental.

Foi o próprio emblema lisboeta, que o ex-médio representou durante vários anos, a dar a notícia nas redes sociais.

«Eis uma notícia que damos com tristeza: o Rui Ribeiro, mais conhecido como “Muller” faleceu hoje no Campo Engenheiro Carlos Salema, no decurso de um convívio entre orientalistas», lê-se, na nota do clube, que dá ainda os sentimentos à família de Muller.

Muller representou o Oriental durante três épocas, tendo ainda jogado no Académico de Viseu, Alverca e Portimonense, entre outros.