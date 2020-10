Na segunda época como jogador do Orlando City, Nani ajudou a levar a equipa à inédita qualificação para o ‘play-off’ da MLS. O internacional português apontou um golo, de grande penalidade, no empate a uma bola na casa dos Red Bull New York, que selou a passagem à fase seguinte da liga norte-americana.

«Tem um significado importante. Quando decidi vir para Orlando, foi para conseguir ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Eu sou um jogador que não vai para uma equipa só para jogar, gosto de conquistar desafios», disse o jogador de 33 anos em declarações publicadas pela sua assessoria de imprensa.

A formação de Orlando soma 12 jogos consecutivos sem perder, o que também é um recorde para o clube, e Nani admite que tinha boas expetativas no começo da temporada.

«O ano passado foi mais complicado, porque foi de adaptação, mas, neste, tinha a certeza que ia ser possível, porque íamos começar do início a preparar uma equipa boa. E até agora temos crescido e os resultados não mentem», sublinhou.

Quando questionado pelo segredo do sucesso, Nani aponta à «mentalidade forte» de todos no clube. «A mentalidade é meio caminho andado para o sucesso. Por mais que se tenha muito talento na equipa e bons jogadores, se não se tiver uma mentalidade vencedora, ambição, dedicação e sacrifício, não se consegue vencer jogos e conquistar títulos. (…) Este aspeto [mentalidade forte] foi muito trabalhado pelo clube nos últimos tempos e hoje a equipa já pensa como vencedora, que não aceita perder», vincou.

Nani reconheceu ainda que este «tem sido um ano atípico» por conta da pandemia da covid-19, mas que apesar das «dificuldades acrescidas», o grupo «já se encontra adaptado».

Campeão da Europa pela seleção em 2016, o português leva sete golos e cinco assistências em 19 jogos pelos Orlando City, nesta temporada.