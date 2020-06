Há golos e golos e o que Gonçalo Guedes marcou neste domingo no Valência-Osasuna é um dos que o português não vai esquecer nunca. O camisola 7 da formação che apontou um golaço, fez uma assistência para Rodrigo e acabou chateado no banco da equipa.

Seja porque prisma for, o Valência-Osasuna ficou marcado pelo golo aos 12 minutos, isto depois de Rodrigo ter visto anulado o 1-0, logo aos três. Guedes arrancou com a bola ainda no próprio meio-campo, fintou adversários, levantou-se de um golpe e atirou para o fundo das redes. Até a própria liga espanhola se rendeu e comparou o 1-0 àquele mítico golo que Ronaldo Nazário, o Fenómeno, apontou em Compostela.

Ora, o internacional português ainda não tinha acabado a exibição. Aos 35 minutos, assistiu Rodrigo, com um passe a rasgar a defensiva de Pamplona. Um golo de ex-benfiquistas, com a conclusão certeira do hispano-brasileiro.

Depois destes dois eventos, o jogo foi para intervalo e, na segunda parte, Guedes durou 22 minutos. Quando saiu, foi notório que o internacional português estava insatisfeito, chateado mesmo, pelo modo como reagiu até se sentar na bancada do Mestalla.

O Osasuna ainda ameaçou qualquer coisa na partida, mas o resultado não sofreu mais alterações e, assim, o Valência ainda alimenta a esperança de chegar a um lugar de Liga dos Campeões: está a seis pontos de At. Madrid e Sevilha, terceiros e quartos classificados, respetivamente.