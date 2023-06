A UEFA quer impedir o Osasuna de participar na Liga Conferência, depois de o clube de Pamplona ter conseguido esse direito em campo. Em comunicado, o emblema de Navarra explica o que está em causa, diz-se estupefacto com a sugestão, atira-se à federação espanhola (RFEF) e…leva troco da entidade que tutela o futebol no país vizinho.

«O Club Atlético Osasuna tomou conhecimento, esta tarde, das conclusões do relatório elaborado pelos inspetores do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA. No referido relatório, os inspetores declaram a “inelegibilidade do clube para participar na UEFA Conference League 2023-2024”, negando-lhe assim o direito de participar nas competições europeias que tem conquistado de forma justa no relvado», começa por dizer o emblema de Pamplona, em comunicado.

«A razão remonta a alguns eventos ocorridos na temporada 2013-2014» que contrariam o que está nos regulamentos, nomeadamente num artigo que refere que um clube para participar não pode “ter estado direta e/ou indiretamente envolvido, desde a entrada em vigor do n.º 3 do artigo 50.º dos Estatutos da UEFA, ou seja, a 27 de abril de 2007, em qualquer atividade destinada a organizar ou influenciar o resultado de um jogo. "»

Vários ex-dirigentes do Osasuna foram condenados, em janeiro, pelo Supremo Tribunal em janeiro por apropriação indevida de dinheiro, falsificação de documentos e corrupção desportiva, por factos que remontam à temporada 2013/14. Em causa, estavam 900 mil euros desviados do clube e ainda um pagamento a jogadores do Betis para que vencessem o Valladolid e perdessem com a formação de Pamplona, numa luta pela fuga à despromoção.

«O clube não comunga dos critérios da UEFA, vai recorrer ao Comité de Recursos e anuncia que vai lutar legalmente, até às últimas consequências, para defender os seus direitos», anunciou também o Osasuna no comunicado desta tarde.

Depois, o emblema espanhol atira-se à UEFA e à RFEF.

E escreve:

«Forte com os fracos e fraco com os fortes, os tribunais da UEFA não quiseram ter em conta que foram os próprios tribunais espanhóis que declararam literalmente que o Osasuna foi vítima do desvio de dinheiro realizado por alguns de seus ex-diretores nas costas do órgão máximo de gestão da entidade, a Assembleia, e dos mecanismos de controle do próprio clube.»

«Com esta decisão, a UEFA pretende voltar a punir o Osasuna na figura dos seus atuais dirigentes, que são precisamente os que apresentaram queixa em tribunal, iniciando o processo judicial para recuperar o dinheiro ilicitamente furtado das contas da entidade e restabelecer a sua regularidade. Talvez estejamos diante do único caso conhecido na história recente do futebol europeu em que um clube processa alguns de seus ex-dirigentes, que atualmente aguardam prisão. É preciso lembrar também que naquela temporada o Osasuna foi despromovido à Segunda Divisão e que, posteriormente, esteve prestes a cair mais uma categoria. O clube teve de abrir mão de todo o seu património para saldar parte de suas dívidas enquanto os novos dirigentes hipotecavam suas casas, seus fundos e seus planos de previdência para redirecionar os rumos da entidade. É a essas pessoas, a um clube cujos acusadores não resistiriam numa prova de exemplo; e a uma massa adepta que viveu com angústia o quase desaparecimento de sua equipa, que hoje se pune.»

«Na opinião do Osasuna, a mensagem transmitida pela UEFA é, sem dúvida, contraproducente para o futebol e para aquelas entidades que, perante o risco de serem sancionadas do desporto pelo órgão máximo do futebol europeu, optam agora por não atacar de frente a corrupção no mundo do futebol. O Osasuna entende que esse não pode e não deve ser o objetivo perseguido pela UEFA.»

«A investigação da UEFA volta a colocar o foco no Osasuna e em alguns dirigentes que têm vindo, desde a sua chegada em 2014, a reconstruir com limpeza e honestidade uma entidade que os seus anteriores dirigentes deixaram em absoluta ruína. Para quem não conhece o caso em profundidade, e não consegue separar os acontecimentos ocorridos na época 2013-2014 do que está a acontecer atualmente, o dano à imagem da entidade é gravíssimo.»

«Um estrago que também ocorreu com o silêncio dos principais órgãos do futebol espanhol, inclusive a RFEF. Durante as últimas semanas temos assistido a fugas de informação de interesse próprio, a nível nacional, a certos meios de comunicação e jornalistas para construir uma história que sacrifica os fracos para favorecer os fortes. Vazamentos que já no dia 7, dia em que o Osasuna soube do início da investigação, garantiam categoricamente que o fim de todo esse processo ia ser a expulsão do clube das competições europeias. E com esse horizonte, sabendo que os vazamentos vinham de fontes próximas das organizações que deveriam garantir a neutralidade do processo, o Osasuna trabalhou desde essa altura.»

«Estamos preparados para o pior, mas não podemos abandonar o lema que nos acompanha na reconstrução do clube há nove anos: o Osasuna nunca se rende. Defenderemos os nossos direitos e os dos nossos adeptos com o mesmo zelo com que torcem por nós todos os fins-de-semana, com o mesmo esforço com que os nossos jogadores e comissão técnica têm merecidamente conquistado o seu lugar na próxima edição da Conference League. Acreditamos tanto no que fazemos, e como fazemos, que não podemos permitir que o Club Atlético Osasuna seja usado, com a aquiescência de quem em 2014 olhou para o outro lado, para resolver os problemas dos outros.»

Ora, o ataque à federação espanhola mereceu uma resposta da entidade, como se disse.

Eis o que respondeu a Real Federação Espanhola de Futebol.

«Perante o comunicado que o CA Osasuna acaba de publicar relativamente à proposta elaborada pelos inspetores da UEFA que é submetida à Comissão de Recursos para que adote as providências legais, a RFEF quer comunicar que se trata de uma infâmia, de um delito de respeito e uma ação gravíssima que o clube pretenda implicar a RFEF nesta matéria, curiosamente deixando de lado, sempre com subtileza, a origem das denúncias, e é gravíssimo querer fazer crer aos seus dignos e magníficos adeptos que a RFEF não apoiou ou não apoia o seu clube, referindo-se nessa visão acusatória única e exclusivamente à RFEF e ignorando, como sempre, outras entidades, instituições e representantes de instituições que no passado aconselharam precisamente nesta matéria os dirigentes arguidos e o clube em si, assegurando-lhes que este nunca seria sancionado.»

«O comunicado também ignora intencionalmente que a RFEF não atuou em nenhum momento neste procedimento como ação penal privada, porque entendeu e defendeu sempre a necessidade de preservar a inocência do clube e não seguiu a estratégia de denunciar outras instituições que são agora, intencionalmente os autores do comunicado do Osasuna não mencionam.»

«Estamos acostumados a esse tipo de ação por parte de pessoas que agem sob os ditames dos seus superiores. A RFEF atuou, tem atuado e continuará a atuar na defesa dos interesses do clube e dos adeptos em todos os momentos e tem apoiado a tese do CA Osasuna, como pode inquestionavelmente provar quando for o caso e, quando o fizer, espera que os autores deste comunicado e seus instigadores peçam desculpas publicamente à RFEF.»