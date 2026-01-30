O Fulham, de Marco Silva, anunciou esta sexta-feira a contratação de Oscar Bobb. O extremo de 22 anos assina até 2031 e segundo a imprensa custa 31 milhões de euros ao clube londrino. O City fica ainda com 20 por cento de uma futura venda.

Tal como já noticiado pelo Maisfutebol, Marco Silva pretendia garantir a contratação do extremo norueguês que tem tido pouca utilização no Manchester City.

Em declarações ao site do Fulham, Oscar Bobb mostrou-se feliz e entusiasmado por assinar com os londrinos.

«É ótimo estar aqui. Tive um dia fantástico a conhecer as pessoas e estou muito entusiasmado. Sempre soube que o Fulham era um grande clube, com bons jogadores e um estádio fantástico. Já falei com o treinador (Marco Silva) e explicou-me como tudo funciona», referiu.

Esta temporada, recorde-se, Oscar Bobb realizou 15 jogos e uma assistência pelos citizens.