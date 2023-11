Óscar Cardozo, antigo avançado do Benfica, continua a dar cartas no futebol aos 40 anos. Atualmente a representar o Club Libertad, do Paraguai, foi o autor de dois golos na vitória deste sábado, frente ao Olimpia Asuncion, por 3-1.

O Club Libertad começou a perder aos 33 minutos, com um golo de Fernando Cardozo (atenção que é outro ‘Cardozo’). Aos 44 minutos de jogo, foi a vez de (Óscar) Cardozo marcar, através de uma grande penalidade, voltando a tomar o gosto, aos 49 minutos, através da marcação de um livre direto.

Já perto do final, aos 80 minutos, Roque Santa Cruz fechou o marcador ao apontar o 3-1, selando a vitória do Club Libertad.

Óscar Cardozo, que representou o Benfica entre 2007 e 2014, esta época já realizou 48 jogos (um pela seleção do Paraguai), marcou 22 golos e fez sete assistências.