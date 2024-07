Já são 41 anos, mas Óscar Cardozo ainda tem muito golo nos pés!

Este domingo, o Libertad, de Óscar Cardozo, perdeu na receção ao Club Nacional, por 2-1. Tudo começou aos 33 minutos, quando o clube visitante marcou o primeiro do jogo, por Diego Duarte.

Aos 58 minutos, porém, num livre do meio da rua, Óscar Cardozo respondeu contou com alguma sorte e fez um belo golo. O paraguaio mostrou como se faz, atirou forte, a bola sofreu um ligeiro desvio e não deu qualquer hipótese ao guarda-redes.

O golo da vitória surgiu aos 85 minutos, com Fabián Franco a dar os três pontos ao Club Nacional.

Com este resultado, o Libertad está em quinto lugar, com três pontos e o Nacional em segundo, com quatro.