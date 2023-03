«Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo» foi o grande vencedor da 95.ª edição dos Óscares, com sete estatuetas, incluindo a de melhor filme, numa cerimónia em que «Ice Merchants», primeiro filme português a estar nomeado, acabou por ficar pelo caminho.

O filme realizado por João Gonzalez e produzido por Bruno Caetano perdeu para «O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo».

De regresso ao «Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo», a película realizada por Daniel Kwan e Daniel Scheinert conseguiu sete estatuetas douradas: a de Melhor Filme, já referido, e de Melhor Ator e Atriz Secundários (Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis, respetivamente), Melhor Edição (Paul Rogers), Melhor Argumento Original e Melhor Realização (Daniel Kwan, Daniel Scheinert), Melhor Atriz (Michelle Yeoh).

TODOS OS VENCEDORES DA NOITE

Melhor Filme: «Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo»

Realização: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, «Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo»

Ator: Brendan Fraser, «A Baleia»

Atriz: Michelle Yeoh, «Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo»

Ator Secundário: Ke Huy Quan, «Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo»

Atriz Secudária: Jamie Lee Curtis, «Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo»

Filme Internacional: «A Oeste Nada de Novo» (Alemanha)

Filme de Animação: «Pinóquio», de Guillermo del Toro

Documentário: «Navalny», de Daniel Roher

Argumento Original: The Daniels, «Tudo Em Todo O Lado Ao Mesmo Tempo»

Argumento Adaptado: Sarah Polley, «A Voz das Mulheres»

Banda Sonora Original: Volker Bertelmann, «A Oeste Nada de Novo»

Canção: «Naatu Naatu» (de «RRR»)

Fotografia: James Friend, «A Oeste Nada de Novo»

Efeitos Visuais: «Avatar»

Montagem: «Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo»

Design de Produção: «A Oeste Nada de Novo»

Som: «Top Gun: Maverick»

Guarda-Roupa: «Black Panther: Wakanda Para Sempre»

Caracterização: «A Baleia»

Curta-Metragem em Live Action: «An Irish Goodbye»

Curta-Metragem de Animação: «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse»

Curta-Metragem de Documentário: «The Elephant Whisperers»