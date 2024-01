Há dois portugueses na lista de nomeados para a próxima edição dos Óscares. O realizador Joaquim Aranha dos Santos, radicado há mais de quarenta anos nos Estados Unidos, é candidato a melhor Filme de Animação, enquanto a fadista Carminho, com o fado «O quarto», que faz parte do filme «Pobres Criaturas», é candidata ao prémio para Melhor Banda Sonora Original.

O realizador português integra a maior equipa de sempre de um filme de animação, neste caso, o «Homem-Aranha: Através do Aranhaverso», que é um dos nomeados para o Óscar de Melhor Filme de Animação. Joaquim dos Santos, que por coincidência, tem Aranha no nome, nasceu em Lisboa, emigrou para os Estados Unidos com a família quando tinha apenas quatro anos e já trabalha em cinema de animação há mais de duas décadas.

Numa entrevista exclusiva à CNN Portugal em junho passado, Joaquim dos Santos contou ao jornalista Vítor Moura como a oportunidade de trabalhar neste filme acabou por ser uma ironia do destino: por um lado, porque Aranha é um nome de família; por outro, porque é fã do super-herói da Marvel desde criança. «Lembro-me de ter um poster gigante no meu quarto», contou. «Penso que estávamos destinados a encontrar-nos», referiu ainda.

O fado cantado por Carminho integra a banda sonora do filme «Pobres Criaturas», de Yorgos Lanthimos, composta por Jerskin Fendrix, e também está nomeada para os prémios norte-americanos de cinema. «Poor Things» [Pobres Criaturas], a comédia gótica realizada por Yorgos Lanthimos, é protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Defoe, e conta com uma pequena participação da cantora portuguesa Carminho.

Numa das cenas, Carminho interpreta à guitarra portuguesa o fado «O quarto», numa cena com a atriz Emma Stone, num cenário de uma Lisboa imaginária, de tempo indefinido mas onde não faltam azulejos, ruelas antigas e muitos pastéis de nata. De acordo com a lista de nomeados para a 96.ª edição dos Óscares, a banda sonora de «Pobres Criaturas» está nomeada para Melhor Música Original, ao lado dos filmes «American Fiction», «Indiana Jones e o marcador do destino», «Assassinos da Lua das Flores» e «Oppenheimer».

LISTA COMPLETA DOS NOMEADOS

Melhor Filme

"American Fiction"

"Anatomia de uma Queda"

"Barbie"

"Os Excluídos"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Maestro"

"Vidas Passadas"

"Pobres Criaturas"

"Oppenheimer"

"A Zona de Interesse"

Melhor Realização

Justine Triet - "Anatomia de uma Queda"

Jonathan Glazer - "A Zona de Interesse"

Yorgos Lanthimos - "Pobres Criaturas"

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Martin Scorsese - "Assassinos da Lua das Flores"

Melhor Ator

Bradley Cooper - "Maestro"

Colman Domingo - "Rustin"

Paul Giamatti - "Os Excluídos"

Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Jeffrey Wright - "American Fiction"

Melhor Atriz

Annette Bening - "Nyad"

Lily Gladstone - "Assassinos da Lua das Flores"

Sandra Hüller - "Anatomia de uma Queda"

Carey Mulligan - "Maestro"

Emma Stone - "Pobres Criaturas"

Ator Secundário

Sterling K. Brown, "American Fiction"

Robert DeNiro - "Assassinos da Lua das Flores"

Robert Downey Jr. - "Oppenheimer"

Ryan Gosling - "Barbie"

Mark Ruffalo - "Pobres Criaturas

Atriz Secundária

Emily Blunt - "Oppenheimer"

America Ferrara, "Barbie"

Da'Vine Joy Randolph - "Os Excluídos"

Danielle Brooks - "A Cor Púrpura"

Jodie Foster - "Nyad"

Melhor Filme Internacional

"A Sociedade da Neve", de J.A. Bayona (Espanha)

"A Sala de Professores", de İlker Çatak (Alemanha)

"Eu, Capitão", de Matteo Garrone (Itália)

"Dias Perfeitos", de Wim Wenders (Japão)

"A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer (Reino Unido)

Melhor Documentário

“Bobi Wine: The People’s President"

“The Eternal Memory”

“Four Daughters”

“To Kill a Tiger”

“20 Days in Mariupol”

Filme de Animação

"O Rapaz e a Garça"

"Elemental" • "Nimona"

"Homem-Aranha - Através do Aranhaverso"

"Robot Dreams"

Montagem

"Anatomia de uma Queda"

"Os Excluídos"

"Assassinos da Lua das Flores"

“Oppenheimer”

"Pobres Criaturas"

Guarda-Roupa

"Barbie"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Napoleão"

"Oppenheimer"

"Pobres Criaturas"

Caracterização

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Pobres Criaturas"

"A Sociedade da Neve"

Argumento Adaptado

"American Fiction"

"Barbie"

"Oppenheimer"

"Pobres Criatuaras"

"A Zona de Interesse"

Argumento Original

“Anatomia de uma Queda"

"Os Excluídos"

"Maestro"

"May December"

"Vidas Passadas"

Banda Sonora Original

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

"Assassinos da Lua das Flores"

“Oppenheimer”

"Pobres Criaturas"

Canção Original

“The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”

“I’m Just Ken” de “Barbie”

“It Never Went Away” de “American Symphony”

“Wahzhazhe (A Song for My People),” de "Assassinos da Lua das Flores"

“What Was I Made For?” de “Barbie”

Fotografia

“El Conde”

“Assassinos da Lua das Flores"

“Maestro”

“Oppenheimer”

"Pobres Criaturas”

Efeitos Visuais

“The Creator”

“Godzilla Minus One”

“Guardiões da Galáxia Vol. 3”

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

“Napoleão”

Design de Produção

“Barbie”

"Assassinos da Lua das Flores"

"Napoleão"

“Oppenheimer”

"Pobres Criaturas"

Som

“The Creator”

“Maestro”

“Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”

“Oppenheimer”

"A Zona de Interesse"

Curta-Metragem

"O Depois", de David Oyelowo

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"Red, White and Blue", de Nazrin Choudhury

"The Wonderful World of Henry Sugar", de Wes Anderson

Curta-Metragem de Animação

"Letter to a Pig”

"Ninety-Five Senses"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" Curta-

Metragem Documental

“The ABCs of Book Banning”

“The Barber of Little Rock”

“Island In Between”

“The Last Repair Shop”

“Nǎi Nai & Wài Pó”