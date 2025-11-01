Otamendi provocou o quinto cartão amarelo e por isso vai falhar a receção ao Casa Pia. Foi já em período de descontos que o capitão assumiu a marcação de um livre e demorou, demorou, demorou, ameaçou que ia bater e voltou para trás, até que o árbitro lhe mostrou mesmo o amarelo.

Desta forma, Otamendi completou uma série de cinco cartões e vai cumprir castigo na próxima jornada, na receção ao Casa Pia. O capitão fica, depois disso, à vontade para defrontar o Nacional, sem correr o risco de falhar o dérbi com o Sporting na jornada a seguir, caso visse um amarelo.