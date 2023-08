Otávio partiu neste domingo para a Arábia Saudita, para reforçar o Al Nassr, mas aproveitou as escalas na viagem para reagir à homenagem dos adeptos do FC Porto no Estádio do Dragão e ao triunfo azul e branco frente ao Farense (2-1).

«Para sempre Dragão», escreveu Otávio, nas redes sociais, com vários emojis, incluindo um a chorar.

Mais tarde, o internacional português partilhou ainda uma imagem com o resultado final do FC Porto-Farense, congratulando-se com a vitória arrancada a ferros, graças a um golo de Iván Marcano ao minuto 90+10.