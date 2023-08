Ao minuto 25 do FC Porto-Farense, número da camisola de Otávio, o público do Estádio do Dragão prestou uma sentida homenagem ao internacional português, que já está a caminho da Arábia Saudita para reforçar o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo.

Uma das claques portistas apresentou uma faixa com o nome do médio e os restantes adeptos uniram-se numa tremenda ovação, um sinal da importância que Otávio tinha no FC Porto.