OFICIAL: Estrela contrata médio internacional pela Mauritânia
Oumar Ngom, de 21 anos, chega proveniente da II Liga francesa e assina por quatro épocas
Oumar Ngom, de 21 anos, chega proveniente da II Liga francesa e assina por quatro épocas
O Estrela da Amadora oficializou mais um reforço para o meio-campo. Oumar Ngom, médio centro/ofensivo de 21 anos, chega proveniente do Pau FC, da II Liga de França, e assina um contrato válido por quatro temporadas.
Este é o segundo reforço para o meio-campo tricolor depois da saída de Amine para o Maghreb de Fès, de Marrocos. A formação da Reboleira oficializou também esta quarta-feira Ryan Carlos.
Oumar Ngom é natural de Niort, uma cidade francesa, mas é internacional pela Mauritânia. Representou clubes como o Chamois Niortais e o Pau FC, ambas formações do segundo escalão francês.
Na última temporada marcou dois golos em 26 jogos pelo Pau FC. Parte assim para a primeira experiência fora de França, tornando-se mais uma solução para o meio-campo às ordens de José Faria.
Ta nouvelle maison 📍💫 pic.twitter.com/YBQhpSJ0mU— CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) August 14, 2025