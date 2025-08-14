O Estrela da Amadora oficializou mais um reforço para o meio-campo. Oumar Ngom, médio centro/ofensivo de 21 anos, chega proveniente do Pau FC, da II Liga de França, e assina um contrato válido por quatro temporadas.

Este é o segundo reforço para o meio-campo tricolor depois da saída de Amine para o Maghreb de Fès, de Marrocos. A formação da Reboleira oficializou também esta quarta-feira Ryan Carlos.

Oumar Ngom é natural de Niort, uma cidade francesa, mas é internacional pela Mauritânia. Representou clubes como o Chamois Niortais e o Pau FC, ambas formações do segundo escalão francês.

Na última temporada marcou dois golos em 26 jogos pelo Pau FC. Parte assim para a primeira experiência fora de França, tornando-se mais uma solução para o meio-campo às ordens de José Faria.