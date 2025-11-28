Outros Desportos
Sofia Oliveira e Catarina Dias são campeãs mundiais de kickboxing
Portuguesas conquistam medalhas de ouro em Abu Dhabi
As portuguesas Sofia Oliveira e Catarina Dias sagraram-se campeãs mundiais de kickboxing da WAKO (Associação Mundial de Organizações de Kickboxing), esta sexta-feira, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Sofia Oliveira, do Desportivo de Guimarães, superou na final de -60kg a ucraniana Alina Martyniuk. Já Catarina Dias, do Ginásio Clube Mirandelense, venceu a sérvia Aleksandra Krstic em -70kg.
Num ano de sonho, Catarina Dias juntou o título em Abu Dhabi ao ouro conquistado nos Jogos Mundiais (World Games), em Chengdu, na China.
A representação portuguesa na competição rendeu mais três medalhas de bronze por Cátia Batista (seniores) e Emanuel Cortes e Nuno Lopes (veteranos).
