O Benfica bateu a Ovarense, fora de portas, por 91-76, numa partida da 21.ª jornada da campeonato nacional basquetebol, e igualou Sporting e FC Porto na liderança.



As águias não começaram bem e chegaram ao final do primeiro período a perder por 22-21. No entanto, a equipa de Carlos Lisboa melhorou e liderados por Rafael Lisboa e Marcus LoVett terminaram o segundo período na frente: 42-48.



Após um equilíbrio no terceiro período (66-64) as águias disparam no derradeiro período e confirmaram a vitória.



Assim, o Benfica chegou aos 38 pontos e igualou Sporting e Benfica no topo.