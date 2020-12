Ovidiu Haţegan é o árbitro colocado no meio do turbilhão, por causa da forma como o quarto árbitro se terá dirigido a Pierre Webó. O juiz principal do jogo entre o PSG-Basaksehir já sabe que não vai apitar o retomar do encontro e não escondeu a frustração por tudo o que aconteceu desde o minuto 16 do encontro que começou (mas não acabou) esta terça-feira.

«Não podemos fazer qualquer declaração, temos primeiro de falar com a UEFA», referiu Ovidiu Hategan quando foi procurado por jornalistas da francesa Europe1. «Em condições normais eu gostaria muito de lhe responder, mas esta noite não o posso fazer. Obviamente estamos desolados, mas respeite o nosso silêncio e compreenda a situação.»