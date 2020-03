Vários craques do futebol mundial tiveram de subir a pulso na carreira e viver outras experiências antes de chegarem ao topo. A história das maiores figuras, como Cristiano Ronaldo ou Leo Messi, é bem conhecida pelos adeptos, mas há espaço para surpresas em torno de outros nomes.

Sabia, ou lembrava-se, que Ozil surgiu no Schalke 04, clube da cidade onde nasceu? Que Sadio Mané despontou no Metz, Salah no Basileia e que Luis Suárez fez-se goleador na Europa com a camisola no Groningen?

Já viu Van Dijk com as cores do Willem II ou Frank Ribery vestido à Galatasaray? Percorra a galeria que o Maisfutebol preparou para si.