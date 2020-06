Líder da Liga com três pontos de vantagem sobre o Benfica, o FC Porto tem um compromisso difícil nesta segunda-feira, a contar para a 29.ª jornada do campeonato. Pelo menos é isso que indica o histórico recente.

Os dragões não vencem na Capital do Móvel, para a Liga, desde 2014. Nesse ano triunfaram com um golo solitário de Jackson Martínez (0-1), mas desde então têm sentido algumas dificuldades neste palco.

Na temporada seguinte, 2015/16, o Paços venceu com um golo de Diogo Jota (1-0), que curiosamente depois jogou no FC Porto.

Em 2016/17 o duelo acabou empatado a zero, e em 2017/18, na última visita do FC Porto à Capital do Móvel, a equipa da casa venceu outra vez pela margem mínima, graças a um golo do central Miguel Vieira (1-0).

Refira-se, ainda assim, que nessa mesma época o FC Porto já tinha vencido em Paços de Ferreira, mas para a Taça da Liga (2-3).

No campeonato é que os dragões não vencem desde 2014, contando também com o interregno de 2018/19, época em que os «castores» estiveram no segundo escalão.