A cantora Pink recorreu às redes sociais para pedir ajuda a Cristiano Ronaldo e o internacional português rapidamente acedeu ao apelo.

«Olá, Cristiano! Estou a apadrinhar duas crianças este ano no Natal que não querem nada mais do que uma das tuas camisolas. Eles não têm muito, mas estou estou determinada a fazer isto acontecer. Achas que me podes enviar duas camisolas e, assim, ajudar a mudar as vidas deles? Sei que fazes coisas maravilhosas a toda a hora, mas...», escreveu a artista norte-americana.

O capitão da seleção nacional prontamente respondeu e disse que ia tratar do assunto, ficando «feliz por ajudar».

Hi @Pink - am happy to help - I will organise some signed shirts for these kids no problem.

Congratulations on making this happen!