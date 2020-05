P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Naci Unuvar só faz 17 anos no próximo dia 13 de junho, mas já fez a estreia pela equipa principal do Ajax, uma fábrica que nunca entra em «lay-off» quando se trata de produzir talento.

O jovem médio ofensivo foi lançado pelo técnico, Erik ten Hag, a 22 de janeiro, por ocasião do jogo da Taça da Holanda com o Spakenburg, do terceiro escalão. A expectativa dos adeptos ficou bem patente na tremenda ovação que sonorizou a entrada em campo, ao minuto 75, mas Naci fez questão de retribuir o carinho: a cinco minutos do fim recebeu a bola no corredor central, tabelou com Lassina Traoré e foi derrubado já na área.

Era a noite de estreia, com apenas 16 anos (e 223 dias) de idade, mas Naci deu um passo em frente. Levantou-se de imediato e perguntou se podia assumir a cobrança, algo que o veterano Klaas-Jan Huntelaar “autorizou”. O menino de Zaandam, cidade logo a norte de Amesterdão, tornou-se assim o mais jovem a marcar na estreia pelo Ajax, clube que representa desde os oito anos de idade.

É verdade que o adversário era modesto e que o golo, de penálti, fechou o marcador em 7-0, mas Naci Unuvar mostrou uma confiança já bem vincada dentro de campo.

É um jovem que assume riscos, que procura o desequilíbrio, mas que raramente entra no exagero. Tem uma capacidade técnica invulgar, mas aplica-a na dose certa, algo que os jovens podem tardar a encontrar. Nada a mais, nada a menos.

O jovem do Ajax, que há um ano ajudou a Holanda a conquistar o título europeu de sub-17, parece plenamente consciente de que o talento tem de ser proporcional ao trabalho, e é essa perspetiva que o faz olhar para Cristiano Ronaldo de forma diferente.

«Quando era pequeno já olhava para ele. É um exemplo, pela forma como vive para o desporto, como dá sempre cem por cento. Mas ao crescer passei a olhar para ele de forma diferente: antigamente só via os atributos e os golos, mas agora olho para o que ele faz e para o que ele dá», afirmou recentemente, em entrevista ao NOS.

Naci Unuvar é um jogador que desequilibra tanto no espaço, a explorar o um-contra-um, a tirar partido da velocidade, como em zonas mais ocupadas, a mostrar habilidade com ambos os pés para sair dos congestionamentos. Por isso tanto joga a 10 como a partir da ala, sobretudo a esquerda, com tendência para procurar o corredor central.

A pandemia de covid-19 terminou precocemente a temporada do Ajax, mas Naci tem motivos para fazer um balanço positivo, e olhar para a 2020/21 com a perspetiva realista de ganhar algum espaço na equipa principal.