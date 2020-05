P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Para além do talento que está sempre a lapidar em La Masía - e que nem sempre aproveita -, o Barcelona olha também para a qualidade que outros produzem. Decidiu pagar 31 milhões de euros ao Sp. Braga para ter Trincão, e no mesmo mês ainda contratou Mateus Fernandes ao Palmeiras. Mas ainda antes, logo no início da época, já tinha recrutado Pedri ao Las Palmas.

Embora tenha nascido na ilha vizinha de Tenerife, em 2002, Pedro González López assinou pelo Las Palmas há dois anos, depois de ter representado o Tegueste, clube da cidade natal, e o Juventud Laguna.

No verão de 2019 foi promovido à equipa principal dos “amarillos” pelo técnico Pepe Mel, que o lançou logo na ronda inaugural do segundo escalão, frente ao Huesca. O Barcelona não quis esperar pela inflação e fechou acordo por cinco milhões.

Pedri assinou pelo clube do coração, ainda que tenha ficado no Las Palmas por empréstimo. Mesmo com a equipa próxima dos lugares de descida, o jovem médio-ofensivo tem estado em bom plano: 27 jogos (apenas um não foi como titular), três golos e quatro assistências.

Pelo meio ainda foi ao Brasil mostrar talento no Mundial de sub-17, ainda que a Espanha tenha ficado pelos quartos de final.

Tem Andrés Iniesta como ídolo, e a forma como cola a bola à chuteira não ajudará a tirar esse peso dos pés. Nem tão pouco os terrenos que pisa.

Na ala consegue ser tão vertical quanto associativo. É incisivo a atacar o espaço e a baliza, mas mostra também inteligência a procurar zonas interiores para combinações. É no corredor central que se sente mais confortável, de resto. Diz que prefere jogar como interior (em 4x3x3 ou eventualmente 3x5x2), com liberdade para aparecer em zonas de finalização.

Mostra a irreverência do futebol de rua, mas também a versatilidade de quem sabe pensar o jogo. Pedri garante ter o ADN do Barcelona, e o estilo deixa a sensação de que não é apenas uma questão de simpatia clubística. Não será fácil agarrar um lugar no plantel blaugrana para a próxima época, mas o menino de Tegueste tem tempo. Tem apenas 17 anos.