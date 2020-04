P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

As comparações são tão tentadoras quanto perigosas, mas em alguns casos tornam-se absolutamente incontornáveis. Com acontece com Sandro Tonali, o “novo Pirlo”, mais parecido com o antigo internacional italiano do que se fosse do mesmo sangue. Vê-lo com a camisola do Brescia, clube onde Andrea encontrou o seu espaço no futebol profissional, só realça as semelhanças futebolísticas… e físicas.

«A culpa é do cabelo», disse recentemente Tonali ao Corriere della Sera. O jovem médio até assumiu que a referência atual é Luka Modric, mas isso não o vai afastar das comparações com Pirlo. Nem mesmo um corte de cabelo.

A elegância com que Tonali assume a gestão do jogo em zonas recuadas, de cabeça bem levantada, remete para as melhores memórias de Pirlo. Assim como a facilidade com que utiliza os dois pés para libertar-se da pressão e lançar o ataque, com elevada eficácia nos passes longos. Ou a serenidade com que joga, aos 19 anos.

A experiência permitirá elevar o requinte, ainda que Sandro seja um jogador um pouco mais físico do que era Pirlo. Um médio que se sente mais confortável nos duelos, ou mesmo nas arrancadas com a bola nos pés, e que por isso mesmo tanto pode ser

Mas não deixa de ser curioso que Sandro, nascido em 2000 (em Lodi), tenha passado parte da infância a ver Pirlo no clube do coração, o Milan (entre 2001 e 2011), mas tivesse crescido com Gennaro Gattuso como ídolo.

Tonalo foi rejeitado várias vezes pelo emblema rossonero na formação, ainda que o primeiro clube que representou, o Lombardia Uno, fosse uma espécie de academia «satélite». Depois passou para o Piacenza, entre os nove e os doze anos, altura em que foi recrutado pelo Brescia.

Estreou-se pela equipa principal no início de 2017/18, com apenas 17 anos, e acabou eleito o melhor jovem da Serie B italiana nessa temporada. Seguiu-se o Europeu de sub-19 em que a Itália perdeu a final para Portugal, no prolongamento, mas com Tonali eleito para o onze ideal da prova.

Quatro meses depois, em novembro de 2018, foi chamado para a seleção principal, mesmo a jogar ainda na Serie B. Uma aposta surpreendente do selecionador Roberto Mancini, ainda que a estreia tenha ficado adiada quase um ano, até outubro de 2019, quando saltou do banco na goleada sobre o Liechenstein.

Pelo meio o Brescia regressou à Serie A, mas Sandro não acusou a promoção. Embora os biancazzurri estejam no último lugar, o jovem médio soma 23 jogos, todos como titular, e só foi substituído em três. Para além disso marcou um golo (fantástico, de livre, ao Génova) e assinou cinco assistências.

Roberto Boscaglia, o treinador que o lançou na equipa principal do Brescia, disse em tempos que Sandro parecia ter o cérebro de um homem de 50 anos. Um elogio a uma maturidade que se reflete tanto na postura como na forma de interpretar o jogo.

É por isso que as semelhanças com Pirlo estão na cabeça, mas são bem mais profundas do que o cabelo.