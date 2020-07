P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Tal como Naci Unuvar, aqui destacado em maio, Sontje Hansen também foi lançado esta época na equipa principal do Ajax após um excelente ciclo ao serviço da seleção holandesa de sub-17. Primeiro com o título europeu, conquistado em maio de 2019, e depois com o quarto lugar no Mundial da categoria, disputado no final do ano passado.

Autor de seis golos, Hansen ganhou mesmo a Bota de Ouro do torneio disputado no Brasil. Foi o impulso que faltava para a estreia na equipa principal do Ajax, consumada apenas um mês depois, no jogo da Taça com o Telstar. Um voto de confiança reforçado quatro dias depois, na Liga holandesa, diante do Den Haag.

O final precoce do campeonato, provocado pela pandemia de covid-19, condicionou a evolução de Hansen em contexto competitivo, mas os indicadores positivos transitam para 2020/21. Resta saber se a próxima época será cumprida ao serviço do Ajax, já que o avançado tem só mais um ano de contrato, e tem sido associado a alguns dos principais emblemas europeus, nomeadamente o Manchester City.

Sontje Hansen está no Ajax desde os 13 anos, depois de ter representado três clubes de Hoorn, a cidade natal: HSV Sport 1889, Zwaluwen '30 e Always Forward. Entrou para o futebol influenciado pelo irmão Ricky, dois anos mais velho, que passou pelo Reading (Inglaterra) e nos últimos meses esteve na formação da Ponte Preta (Brasil).

Os irmãos Hansen cresceram com algumas dificuldades financeiras, e a dada altura Sonaida, mãe solteira, teve mesmo de pedir ajuda a uma instituição, da qual Sontje é agora embaixador. Um sinal de gratidão, desde logo, mas também indicativo do estatuto que o jovem avançado já conquistou, e que resulta do potencial que lhe é atribuído.

Capaz de jogar em qualquer posição da frente de ataque, Hansen é um avançado que finaliza muito bem, mas não é só isso. Mostra acutilância a atacar o espaço, em velocidade, mas aquilo que mais impressiona é a agilidade que leva nas chuteiras. Não é fácil encontrar jogadores que consigam aproximar tanto o pensamento da execução, temporalmente falando. E ainda para mais com leveza de movimentos a dar corpo às ideias.

Sontje é um bailarino de pés rápidos. Elegância na pista verde, seja a assistir ou a concretizar.