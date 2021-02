P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Ainda antes da estreia como treinador do Independiente del Valle, Renato Paiva ficou sem um dos principais talentos. O treinador português já o esperava, como assumiu em entrevista ao Maisfutebol, e Moisés Caicedo, médio de apenas 19 anos, foi contratado pelo Brighton & Hove Albion no último dia do mercado de inverno.

Não é assim tão frequente ver um clube inglês, ainda para mais de dimensão média, ir recrutar diretamente à América do Sul, e muito menos ao Equador, mas isso reflete o potencial que é atribuído ao jogador.

Chegou a ser admitida a possibilidade de emprestar Caicedo a um clube belga, nesta segunda metade da época, mas o médio ficou no Brighton e até já foi convocado (para a visita ao Leicester, em jogo da Taça disputado no passado dia 10).

Nascido em Santo Domingo de los Tsáchilas, Moisés tinha 13 anos quando integrou a formação do Independiente del Valle, uma das mais modernas da América do Sul. Estreou-se na equipa principal poucas semanas antes de atingir a maioridade, num jogo com a LDU Quito disputado em outubro de 2019.

Não fez parte da campanha que culminou, no mês seguinte, com a conquista da Taça Sul-americana, frente ao Colón, mas em março de 2020 conquistou a Taça Libertadores sub-20, com um triunfo frente ao Flamengo.

Por essa altura estava a começar a fixar-se nas opções do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o antecessor de Renato Paiva. Em pouco mais de um ano somou 30 jogos pela equipa principal do Independiente del Valle, e marcou seis golos.

A afirmação foi tão categórica que entre outubro e novembro do ano passado fez os primeiros quatro jogos pela seleção principal, na fase de qualificação para o Mundial2022, apontando inclusivamente o golo que abriu caminho à vitória sobre o Uruguai (4-2).

Contratado agora pelo Brighton - a troco de cinco milhões de euros, aproximadamente, por 80 por cento do passe -, Moisés Caicedo precisará de tempo de adaptação depois desta mudança brutalmente radical, mas tem em Graham Potter um treinador com perfil para valorizar os seus atributos.

É um médio que junta uma capacidade técnica interessante a uma dimensão atlética impressionante. Pode perfeitamente jogar como «6», mas isso amarra um pouco o potencial que tem. É um médio capaz de assumir um raio de ação muito largo, um daqueles «box-to-box» tão valorizados no futebol britânico. Uma pantera, pela forma felina com que consegue desarmar, mas também pela potência como depois sai também para o ataque, sobretudo quando tem a oportunidade de levar a bola em condução para o ataque.

Caso tenha a tal liberdade, por exemplo a jogar como segundo médio, pode também revelar-se influente a marcar, nomeadamente através de remates de fora da área.

Um jogador muito novo ainda, que acaba de mudar para uma realidade completamente diferente, e ainda por cima a meio da época, mas com um perfil muito completo.