P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

A 9 de novembro de 2022, o Vitesse foi a Amesterdão arrancar um empate a dois golos, em jogo da 12.ª jornada da Eredivisie. Ambos os golos da equipa visitante foram marcados por um jovem de apenas 20 anos.

Não era a primeira vez que Million Manhoef ali brilhava.

Ao chegar à «flash interview» da ESPN, no final do encontro, o jogador do Vitesse foi confrontado com imagens de 29 de maio de 2010. Million tinha apenas oito anos de idade quando esteve na Arena a cantar ao lado de Lange Frans, rapper neerlandês, a propósito de um combate do pai.

«Não sabia que estavam a par disto. Por acaso falei disso com alguns colegas, esta semana. O meu pai ia combater. Tínhamos gravado a canção e fomos autorizados a atuar. Foi uma bela experiência, mas esta foi melhor», respondeu, depois do «bis» ao Ajax.

Million é filho de Melvin Manhoef, lenda dos desportos de combate nos Países Baixos (MMA e kikcboxing, nomeadamente). Embora tenha optado pelo futebol, o jogador do Vitesse praticou artes marciais durante vários anos, muitas vezes a acompanhar o pai.

«Fisicamente, estou a colher os benefícios dessas vivências. Não sou muito grande, mas sou forte, e aguento-me bem em pé. Também devo a explosividade às artes marciais. Mas o maior benefício é a nível mental, indiscutivelmente. É crucial pensar no desenvolvimento individual e cultivar uma mentalidade de perseverança», explicava Million em 2021, à EFL Voetbal.

«Na escola costumava andar o dia todo com pesos nos tornozelos, para trabalhar as pernas. Às seis da manhã já estou a fazer treino de força. Dá-me energia pensar que já estou a trabalhar enquanto os outros ainda dormem», acrescentava.

Curiosamente, foi também no reduto do Ajax que Million fez a estreia pela equipa principal do Vitesse, em setembro de 2020. Agora com 21 anos, o esquerdino já leva 55 jogos pela equipa de Arnhem, nos quais somou nove golos e outras tantas assistências.

Pode jogar como lateral esquerdo - e não é de descartar que venha a fazer carreira como tal -, mas com Philip Cocu tem sido utilizado preferencialmente no lado direito do ataque. «Sabia que o pai dele era lutador, e mesmo assim deixei-o no banco algumas vezes», brincou o treinador.

Manhoef começa a ganhar consistência na equipa do Vitesse, e antes da derrota com o Volendam, do passado sábado, levava três jornadas consecutivas a marcar.

Tecnicamente evoluído, com uma canhota apurada, Million pode funcionar como um lateral ofensivo, a dar largura pela esquerda, ou então partir da direita do ataque, como tem sido mais habitual, a procurar terrenos interiores em condução, ou então a receber a bola entrelinhas.

Um jogador que faz lembrar um pouco Marcus Edwards, para dar uma referência da Liga portuguesa, até porque tem tendência também para «adormecer» em alguns períodos dos jogos, algo que aprenderá a gerir melhor com o tempo.

O Vitesse pode estar apenas a lutar pela permanência na Eredivisie, mas Million Manhoef tem conseguido valorizar-se na equipa de Cocu.