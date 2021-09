P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Os mais distraídos podem ainda não ter decorado este nome, mas Dusan Vlahovic não se cansa de marcar golos pela Fiorentina e é um dos jogadores su-21 mais cobiçados do futebol europeu.

Na época passada o jovem avançado sérvio marcou 21 golos em 40 jogos, e esta época já leva seis tentos em sete jogos. Na seleção soma mais três golos em dez internacionalizações.

Nascido em Belgrado, a 28 de janeiro de 2000, Dusan começou a jogar no modesto Altina Zemun, de onde saiu para o OFK. Ainda chegou a fazer um jogo pelo Estrela Vermelha, num torneio, mas no verão de 2014 concretizou o sonho de assinar pelo Partizan.

Fez a estreia pela equipa principal a 21 de fevereiro de 2016, curiosamente frente ao OFK. Tinha apenas 16 anos (e 24 dias), tornando-se assim o mais jovem de sempre a alinhar pelo histórico emblema sérvio.

Apenas seis dias depois voltou a fazer história, ao assumir o estatuto de jogador mais jovem de sempre a disputar o «Dérbi Eterno», com o Estrela Vermelha. Entrou para o lugar do búlgaro Valeri Bojinov (ex-Sporting) e bateu o recorde que pertencia a Luka Jovic (ex-Benfica).

A 2 de abril marcou o primeiro golo, frente ao Radnik Surdulica, e tornou-se também o mais jovem de sempre a marcar pelo Partizan.

Vlahovic parecia lançado, mas ninguém chega longe sem dores de crescimento. A época 2016/17 foi discreta, pelo menos tendo em conta o impacto que teve quando apareceu, mas a Fiorentina acreditou no potencial e avançou para a contratação, no verão de 2017.

A burocracia é que não facilitou nada a mudança do jovem avançado. Dusan ficou reservado pelo emblema italiano, mas a transferência só foi consumada em janeiro do ano seguinte, quando atingiu a maioridade, e mesmo assim só ficou habilitado a jogar na temporada seguinte.

Fez a estreia logo em setembro de 2018, mas nessa época somou apenas dez jogos e não apontou qualquer golo.

A estreia a marcar surgiu em agosto de 2019, frente ao Monza, a contar para a Taça de Itália. Nessa temporada já deu um ar da sua graça, com oito golos apontados em 34 anos, mas na época passada conseguiu um registo absolutamente fantástico, a despertar ruidosamente a cobiça dos principais emblemas europeus.

Este verão foi associado a clubes como Atlético de Madrid ou Manchester City, entre outros de igual calibre, mas acabou por ficar em Florença, e parece empenhado em fazer mais uma temporada notável.

Com 1,90m de altura, Vlahovic é um avançado com forte presença na área, tanto pela potência no jogo aéreo como pela capacidade de finalização com o pé esquerdo, mas revela também atributos muito interessantes no que diz respeito à aptidão para jogar de costas para a baliza, fora da área. Mostra argumentos nesse capítulo que são pouco comuns entre jogadores com a sua envergadura física.

A qualidade é indiscutível, mas é preciso ver como será a evolução nos próximos anos, até porque o talento sérvio continua a levantar algumas interrogações nesse aspeto, na proporção entre o potencial que produz e o rendimento a longo prazo. Basta pensar em Luka Jovic, por exemplo, mas Dusan Vlahovic vai deixando sinais positivos. Não só pelos golos que marca, mas também pela modesta autoconfiança que revela. «Haaland é mais rápido do que eu, mas no resto podemos competir», disse recentemente.

Seguro de si, mas não demasiado.