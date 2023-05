P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Os números talvez fossem inesperados, mas a vitória do Brighton no reduto do Arsenal só surpreende quem não acompanha o trabalho de Roberto de Zerbi. Ou mesmo quem está desatento à coerência do projeto que os «seagulls» têm desenvolvido.

Se até os clubes mais ricos começam a dispensar as ligas intermédias e a recrutar o talento diretamente em campeonatos mais periféricos, o Brighton (que não é propriamente próprio) tem sido particularmente perspicaz a explorar o mercado sul-americano.

O triunfo frente ao Arsenal começou a ser construído por um avançado paraguaio de apenas 19 anos que já começa a mostrar o seu talento de forma regular na Premier League. Julio Enciso já tinha marcado ao Chelsea, de resto, e agora voltou a festejar frente a um dos principais emblemas da Premier League.

Natural de Caaguazú, Julio Enciso chegou ao Libertad com 11 anos de idade, e aos 15 tornou-se o mais jovem de sempre a jogar pelo clube. Cresceu rapidamente, ao lado de avançados de referência como Roque Santa Cruz ou o ex-benfiquista Oscar «Tacuara» Cardozo.

«É incrível jogar com o Tacuara. Dá-me muitos conselhos. É como um pai, quer o melhor para mim», chegou a dizer Enciso, quando estava ainda no Libertad.

O Brighton contratou-o no início da época por cerca de 11 milhões de euros, e a verdade é que Enciso já está a dar retorno desportivo.

Começou na equipa de sub-21, à qual voltou pontualmente a meio da época (4 golos em 4 jogos no total), mas cedo foi recrutado para a equipa principal, ainda por Graham Potter.

Fez a estreia na Taça da Liga, frente ao Forest Green Rovers, e curiosamente o primeiro jogo na Liga, já com Roberto de Zerbi comando do Brighton, foi frente ao Chelsea de… Potter.

Tem conquistado o seu espaço de forma gradualmente sólida, a prova disso é que entre abril e maio soma três golos e duas assistências.

A adaptação tem sido acelerada pelos colegas sul-americanos, como por exemplo o argentino Mac Allister, que até faz de tradutor, inclusive nas entrevistas rápidas do final dos jogos.

Enciso é um avançado explosivo, que joga sobretudo a partir das alas, mas que pode também aparecer numa posição mais central, desde que tenha a liberdade de movimentos que o beneficia. É um jogador tecnicamente muito evoluído, muito rápido e agressivo com a bola nos pés, e acutilante a atacar o último terço.

Ainda procura o primeiro golo pela seleção paraguaia, que já representou em dez ocasiões, mas os registos no Libertad, e mesmo no Brighton, mostram que potencial de finalização também é assinável.

Um jovem muito completo, que promete valorizar-se dentro do futebol atrativo que Roberto de Zerbi promove.