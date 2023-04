P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

No passado domingo a seleção equatoriana deixou fugir o título sul-americano de sub-17 para o Brasil, ao empatar com a Venezuela na última jornada, mas o torneio, disputado precisamente no Equador, confirmou Kendry Páez como uma das maiores promessas que o país já produziu.

Embora tenha apenas 15 anos (faz 16 no próximo dia 4 de maio), o esquerdino evidenciou-se de forma arrebatadora, com dois golos e seis assistências em oito jogos (falhou um jogo devido a expulsão).

Antes de ter ajudado o Equador a qualificar-se para o Mundial da categoria, já Kendry tinha feito a estreia pela equipa principal do Independiente del Valle, clube no qual está desde os 11 anos. Isto depois de ter passado pela Academia Alfaro Moreno, pelo Barcelona de Guayaquil – clube do qual era adepto -, pelo Emelec, Hooligans e Patria.

«Não é normal que um rapaz de 15 anos tenha conquistado, em tão pouco tempo, o respeito de toda a gente. O que mais me surpreende não é a forma como joga, é a sua personalidade. Não parece ter 15 anos. Em campo é mais um, na medida em que não sente o peso da responsabilidade de jogar encontros de magnitude que jogou», destaca Martín Anselmi, o treinador que o lançou na equipa principal do Independiente del Valle, em declarações à DSports.

Logo na estreia pelo emblema de Sangolquí, frente ao Mushuc Runa, Páez apontou um golo.

Embora mostre capacidade de finalização, mesmo com muita margem de progressão nesse capítulo, Kendry é, acima de tudo, um jogador que faz a diferença a servir os colegas. Um «10» que assume naturalmente o centro do jogo, mesmo que jogue preferencialmente a partir da direita. Um álibi para fugir às marcações e encontrar espaço entre a ala e o corredor central, quando não se «esconde» entre linhas.

«Corre, recupera, interpreta o jogo… É muito inteligente. Quando lhe pedimos que ocupe uma determinada posição para gerar vantagem, ele fá-lo. Todos os seus movimentos são treinados, executa-os na perfeição. Entende muito bem o jogo e é um rapaz com os pés bem assentes na terra, em todos os sentidos», acrescenta Anselmi.

Embora a maturidade de Kendry alimente o entusiasmo, a idade aconselha toda a prudência. Nenhum passo pode ser maior do que a perna, sendo que o jornalista italiano Fabrizio Romano adiantou recentemente que o jovem equatoriano vai ser jogador do Chelsea quando fizer 18 anos, num acordo alegadamente consumado por um valor-base de 20 milhões de euros.

De momento não parece o destino mais estável para um talento assim, mas em 2025 talvez já tenham acabado as obras para aumentar o balneário.