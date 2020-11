P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Embora esteja agora a anos-luz do rival Dinamo Zagreb (e até do Rijeka), pelo menos no que diz respeito às aspirações da equipa principal de futebol, o Hajduk continua a ser um «viveiro» de talentos croatas. Mario Vuskovic, central de 18 anos, é um dos novos rostos do emblema de Split, e um jogador particularmente apreciado pelos adeptos, já que representa a quarta geração da família ao serviço do clube.

O bisavô, Marko, representou o Hajduk em 1944/45, e foi depois secretário do clube, nos anos 60 do século passado.

O avô, que também se chamava Mario, jogou nas camadas jovens do Hajduk, na geração formada pelo técnico Tomislav Ivic, que depois passou por FC Porto e Benfica. Embora não tenha chegado a jogar pela equipa principal, Mario fez depois carreira na Holanda (Go Ahead Eagles e Heerenveen).

Foi precisamente nos Países Baixos que nasceu Danijel Vuskovic, o pai da atual promessa croata, que chegou a jogar pelo Hajduk (lançado por Slaven Bilic), e que é agora treinador das camadas jovens dos «Bijeli» (brancos).

(O novo) Mario Vuskovic, que tem ainda o irmão Luka nas camadas jovens do Hajduk, estreou-se na equipa principal em agosto de 2019, frente ao Gorica. Somou dez jogos na época passada, e na atual já vai em nove.

O central destaca-se sobretudo pela maturidade que revela em campo e pela capacidade de liderança que sempre demonstrou no percurso formativo, tanto no clube como na seleção (é internacional sub-20).

Apresenta um porte atlético impressionante para a idade (1,89 m / 80 kg), embora ainda esteja a aprender a utilizá-lo no contexto atual, já que a diferença para jogadores da mesma idade era bastante vincada, e agora encontra opositores com argumentos iguais ou superiores.

Revela algumas carências na agilidade, não é um defesa propriamente veloz, sobretudo quando é obrigado a “dobrar” os corredores laterais, mas por outro lado é um central evoluído tecnicamente. Muito competente no passe, inclusive o longo, seguro até a avançar com a bola controlada, e até com atributos na cobrança de livres diretos.

Um defesa promissor, e que dificilmente ficará muito mais tempo em Split.