P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

O Lyon tem sido a melhor academia do futebol francês nos últimos anos, com tendência natural para lançar jovens na equipa principal, mas conta agora com um talento que, mesmo dentro deste contexto, destaca-se pela forma como salta etapas no processo de crescimento.

Rayan Cherki tem apenas 17 anos (e três meses), mas já soma 21 jogos pela equipa principal do OL, com três golos marcados.

Nascido em Lyon, Rayan começou a jogar no AS Saint-Priest, mas aos sete anos foi para o Olympique. Com apenas 15 anos (e 33 dias) tornou-se o jogador mais jovem de sempre a marcar um golo na Youth League.

Na época seguinte, com apenas 16 anos, já estava a fazer o primeiro jogo pela equipa principal. Foi lançado logo no primeiro jogo de Rudi Garcia no comando do Lyon, um nulo com o Dijon a 19 de outubro de 2019.

Quatro dias depois o Lyon defrontou o Benfica, em Lisboa, mas Cherki acabou por ver o jogo da bancada, falhando assim o recorde de jogador mais jovem da Liga dos Campeões. Só mesmo Celestine Babayaro o supera (16 anos, dois meses e 25 dias), no entanto, já que o avançado do Lyon acabou por jogar depois com o Zenit, com 16 anos, três meses e 10 dias de idade.

A estreia a marcar surgiu ao sexto jogo pela equipa principal, em janeiro deste ano, no duelo da Taça de França com o modesto Bourg-Péronnas (0-7). A ronda seguinte foi ainda mais memorável, no entanto: o Lyon foi a Nantes vencer por 4-3 e Cherki marcou dois golos, fez duas assistências e ainda sofreu um penálti (falhado por Dembélé).

O camisola 18 do Lyon joga preferencialmente como «10» ou segundo avançado, ou então a partir de uma ala, mas sempre a pedir liberdade de movimentos para encontrar espaços.

Embora seja destro, o avançado do Lyon surpreende pela facilidade com que utiliza também o pé esquerdo, o que contribui para uma capacidade técnica claramente acima da média. É um jogador que marca diferenças no último terço, tanto na sagacidade no último passe como na frieza com que revela na finalização, ainda que não possa ser visto propriamente como um goleador (pelo menos para já).