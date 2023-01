P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Rodrigo Mora.

O nome pode remeter imediatamente para o avançado uruguaio que passou discretamente pelo Benfica – três jogos e zero golos -, mas aqui destaca uma das maiores promessas dos escalões de formação do Futebol Clube do Porto.

Tem apenas 15 anos, uma idade pouco ou nada habitual entre os destaques deste espaço, mas isso também deixa uma ideia daquilo que Rodrigo Mora Carvalho anda a prometer.

A caminhada vai muito no início, com muitas variáveis pelo meio, mas o jovem avançado merece ser acompanhado com particular atenção, tendo em conta o patamar evolutivo em que já se encontra.

Depois dos 29 golos em 34 jogos na época passada, ao serviço dos sub-15, Rodrigo tem estado integrado na equipa de sub-17 do FC Porto, e soma 9 golos em 17 jogos.

Os números entusiasmam, mas não devem condicionar a avaliação, até porque Rodrigo Mora não é um «9». Joga preferencialmente como «10» ou segundo avançado, com liberdade de movimentos, a tirar proveito da rapidez que tem nas pernas e no cérebro. Decide rápido, decide (quase sempre) bem.

Bastante completo para a idade, é um jogador que tem facilidade em marcar a diferença no último terço, e consegue manter a imprevisibilidade quando joga a partir da ala.

Mostra talento para o golo, mas sem egoísmo, pelo que consegue destacar-se na mesma medida a servir os colegas, como provam as inúmeras assistências que tem feito no Campeonato Nacional de Juvenis.

Com apenas 15 anos, Rodrigo Mora já tem três jogos pela seleção de sub-17. Nos sub-15 somou seis internacionalizações e marcou quatro golos.

O percurso começou no Custóias, em 2015/16, mas Rodrigo já vai na sétima época de ligação ao FC Porto, e é uma das maiores promessas da formação azul e branca.

Um talento nacional no primeiro «P.S. – Para Seguir» de 2023.

Foto do artigo: FC Porto