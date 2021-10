P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Tal como em anos anteriores, tive o privilégio e a responsabilidade de escolher dois ou três jogadores portugueses para a «Next Generation» do jornal Guardian. Com a edição deste ano dedicada a talentos nascidos em 2004, os eleitos foram Gonçalo Esteves, que este verão trocou o FC Porto pelo Sporting, e os benfiquistas André Gomes e Hugo Félix. Uma escolha difícil, como sempre, mas suportada não só na opinião pessoal, mas também no conhecimento de pessoas que estão por dentro do futebol de formação.

Nessas conversas surgiram vários nomes, incluindo alguns de diferentes nacionalidades, e o destaque desta semana vai para um jogador guineense que muito tem prometido com a camisola do FC Porto: Umaro Candé, o extremo de apenas 16 anos que vai, dentro de dias, receber o Dragão de Ouro de Atleta Jovem do Ano.

Proveniente da academia guineense Fidjus di Bideras, Umaro chegou a Portugal em 2017, e ainda passou pelo Benfica, mas na temporada 2017/18 já era dragão. No escalão sub-15 do emblema azul e branco marcou 19 golos em 38 jogos. Em 2019/20, já nos sub-17, somou 10 golos em 17 jogos.

A pandemia de covid-19 abrandou o tempo de evolução nos sub-19, mas ainda assim o extremo soma quatro golos em 13 jogos neste escalão. Tem aproveitado a montra da Youth League para mostrar serviço, já que sofreu um penálti na vitória portista em Madrid, e fez uma assistência no empate caseiro com o Liverpool.

Destro, Umaro Candé pode perfeitamente jogar a partir desse lado do campo, mas é pela esquerda, com liberdade de movimentos, que rende mais. Pela possibilidade que isso lhe dá para desequilibrar tanto pela linha como através de movimentos interiores.

Tem uma velocidade estonteante com a bola nos pés, mas concilia isso com uma capacidade rara para alternar entre correr com a bola ou fazer a bola correr.

A fazer lembrar Yacine Brahimi, por vezes.

Um talento já com contrato profissional, agora premiado no Dragão, e já de olho na equipa B. Tem apenas 16 anos.